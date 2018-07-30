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Звезда «Универа» Рубцова поделилась секретом идеальной фигуры

Актриса Валентина Рубцова – главная героиня в сериале «Универ» поделилась с поклонниками секретами прекрасной фигуры. 40-летняя звезда рассказала, как ей удалось скинуть 20 кг, придерживаясь здорового питания и занимаясь спортом.

Звезда «Универа» Рубцова поделилась секретом идеальной фигуры


Валентина Рубцова никогда не отличалась полнотой, но после того как семь лет назад родила дочь, заметно прибавила в весе. Актрисе удалось сбросить лишние килограммы, сейчас она старается поддерживать форму и не стесняется показываться в купальнике, показывая своё идеальное тело.

Валентина Рубцова рассказала своим поклонникам, как её удаётся поддерживать свою фигуру. Свой день актриса начинает со стакана тёплой воды, затем 1,5 часа она занимается зарядкой, включающей силовые упражнения, йогу и растяжку. После этого она опять пьёт воду, а через полчаса завтракает любой кашей на воде и домашним сыром. На обед обязательно ест суп, а ужинает рыбой или мясом. Вместо хлеба звезда ест много зелени, а также фрукты и ягоды.

В перерывах между приёмами пищи Валентина Рубцова пьёт тёплую воду, а за три часа до сна она не ест и не пьёт. Благодаря такому режиму актриса выглядит значительно моложе своих лет.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:30
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