Болельщики "Локомотива" обвинили Дмитрия Тарасова в проигрыше с ЦСКА
Не успел экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отметить продление контракта с "Локомотивом" на нерадостных условиях, как фанаты железнодорожников успели пожалеть, что его вернули в команду.
Хейтеры давно подметили, что стоит Тарасова выпустить "с банки", как "Локомотиву" тут же забивают. И в первом же матче сезона Тарасову удалось побить свой антирекорд.
В игре за Суперкубок России против ЦСКА стоило Юрию Сёмину выпустить Диму, как "Локомотиву" тут же забили.
Все тут же напомнили полузащитнику, что жить в команде ему осталось лишь до следующего лета. С такой игрой Тарасову надеяться не на что.
" Тарасова пора в утиль списывать, а с ним контракт подписывают. Смешно, он ещё и торговался, цену себе набивал", "Талисман НЕУДАЧ в виде Тараса пригрели на один год", "Только с банки вышел и гол!", " Для Бобика очень громко звоночек прозвенел, не судьба колченогому еще раз зацепиться за столичный клуб", - пишут в Сети фанаты "Локо".
" Спасибо, Тарасик, за нашу Победу...Красно-синий самый сильный...", - меж тем радуются болельщики армейцев.