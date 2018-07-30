Болельщики "Локомотива" обвинили Дмитрия Тарасова в проигрыше с ЦСКА

" Тарасова пора в утиль списывать, а с ним контракт подписывают. Смешно, он ещё и торговался, цену себе набивал", "Талисман НЕУДАЧ в виде Тараса пригрели на один год", "Только с банки вышел и гол!", " Для Бобика очень громко звоночек прозвенел, не судьба колченогому еще раз зацепиться за столичный клуб", - пишут в Сети фанаты "Локо".

Хейтеры давно подметили, что стоит Тарасова выпустить "с банки", как "Локомотиву" тут же забивают. И в первом же матче сезона Тарасову удалось побить свой антирекорд.В игре за Суперкубок России против ЦСКА стоило Юрию Сёмину выпустить Диму, как "Локомотиву" тут же забили.Все тут же напомнили полузащитнику, что жить в команде ему осталось лишь до следующего лета. С такой игрой Тарасову надеяться не на что., - меж тем радуются болельщики армейцев.