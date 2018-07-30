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Ученые РФ создали «невозможные» материалы с помощью новейших технологий

Российскими учеными НИТУ «МИСиС» разработан уникальный метод для получения составов «невозможных» материалов. Уже в ближайшие годы новейшими технологиями будет совершена настоящая научная революция, информация из сообщений РИА Новости.

Специалисты России работали совместно с представителями США, Германии и Швеции. Эксперименты были основаны на изучении свойств материала-нитрида. Подобные материалы ранее не производились, выход найден учеными РФ, основанный на совершенно новом представлении существующих технологий, путем использования простого способа прямого синтеза. Данные революционные достижения опубликованы учеными во многих известных мировых журналах.
Ученые РФ создали «невозможные» материалы с помощью новейших технологий


Перспективные нитриды активно используются для создания сверхтвердых покрытий, а так же сфере электроники. Учеными из России существенно улучшена технология, методом использования в процессах, соединений железа и рения, причем в обычных условиях получить материал-нитрид невозможно. Специалистами принято решение прибегнуть к сверхвысоким давлениям. Профессором института «МИСиС» Игорем Абрикосовым сообщается, что данный способ по созданию соединений самый перспективный. Данная технология уже позволила ученым мира создать такой материал, как кубический нитрид Бора, он же искусственный алмаз. Но его формы есть и в природе.

Получение материалов невозможных для естественных условий и является одним из ноу-хау российских ученых. Создание сверхтвердых составов из «невозможных» материалов, представляется основой для научной революции, причем во многих сферах отраслей. С целью развития проекта учеными уже собирается новое оборудование, что требует грамотного подхода к реализации разработок. Как отметил Абрикосов, через несколько лет будет наблюдаться технологическая революция и продвижение на рынке «невозможных» материалов.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45
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