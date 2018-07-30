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Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о ревности мужа

Лена Катина - экс-солистка группы «Тату» рассказала, что её муж музыкант из Словении Сашо Кузманович никогда не ревнует. По словам певицы, её супруг прекрасно понимает, что такое публичность, поэтому на повышенное внимание к жене не реагирует.

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина рассказала о ревности мужа


Лена Катина пятый год живёт счастливой семейной жизнью с музыкантом Сашо Кузмановичем, у супружеской пары растёт 3-летний сын. На вопросы о семейном счастье Лена Катина отвечает, что её муж никогда её не ревнует, так как он сам артист и понимает, что такое популярность. Также пара старается не переносить в свой быт рабочие моменты, чтобы дома наслаждаться друг другом и сыном.

Вспоминая о своей прошлой популярности, когда певица в составе группы «Тату» собирала целые стадионы, она отметила, что никогда бы не смогла стать тем кем является сейчас, если бы не получила подобный опыт. В будущем Лена Катина не намерена петь вместе со своей бывшей коллегой, так как эта затея провалилась в 2014 году.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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