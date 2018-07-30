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«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники порадовались за Ольгу Рапунцель

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель продолжает радовать своих преданных поклонников фотографиями и видеороликами своей единственной наследницы Василисы.

Несколько часов назад «бренд» прославленной телестройки опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий видеоролик, на котором ее маленькая дочурка катается в люльке розового цвета. Под видео Ольга Рапунцель оставила пост, в котором поблагодарила всех своих подписчиков за то, что их уже 700 тысяч, за их любовь и поддержку.

«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники порадовались за Ольгу Рапунцель

«Вас уже 700К! Я хочу поблагодарить вас всех за вашу поддержку и Любовь!!! Привет вам от нашей девочки Василисушки», - подписала участница «Дома-2» свое свежее видео.

Стоит отметить, что пользователи Сети оставили под роликом очень большое количество положительных комментариев. Некоторые принялись вовсю восхищаться маленькой Василисой, а кое-кто порадовался изменениям Ольги. Одна из поклонниц Рапунцель и вовсе заявила, что «бренд» реалити-шоу очень изменилась в положительную сторону после того, как в ее жизни появилась дочурка.

«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники порадовались за Ольгу Рапунцель

«Самая красивая малышка на проекте!!! Чудо маленькое! Она будет счастливой девочкой, я чувствую», «Оля! Ты такая молодец! Ты правда, так изменилась с рождением малышки! В лучшую сторону! И Дима поменялся! Алена конечно жгет! Терпения вашей семье», «Оля как вы мне нравитесь! Малышка чудесная и ты умничка хорошая мама Наконец-то у вас с Димой гармония и понимание очень рада за вас любите друг друга вы красивая пара!», - пишут преданные поклонники семейства Рапунцель-Дмитренко в Сети.

Сам видеоролик Рапунцель за считанные часы набрал почти 160 тысяч просмотров.

Стоит напомнить, что не так давно в одном из выпусков одного из самых скандальных проектов России Ольга Рапунцель закатила настоящий скандал и истерику из-за того, что некоторые участники «Дома-2» называют ее наследницу не Василисой (Василиса Премудрая, Василиса Прекрасная), а Васей.

«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники порадовались за Ольгу Рапунцель

Надрывая голос «бренд» телепроекта попросила, чтобы никто не использовал по отношению к ее наследнице прозвищ. По словам Ольги, ей обидно и просто-таки не выносимо слышать не женское, а по факту мужское имя – Вася.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:38
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