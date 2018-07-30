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Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за хранение наркотических веществ

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и близкий друг Виктории Бони – Рэй Самедов получил суровое наказание за «незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотических средств».

Как стало известно, правоохранительными органами еще в прошлом месяце был задержан экс-участник прославленной телестройки. По итогам обыска в квартире Рэя Самедова были выявлены запрещенные вещества.

Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за хранение наркотических веществ

Бывшей звезде «Дома-2» было предъявлено обвинение по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Несколько часов назад в Сети появилась информация, что судом было вынесено для Рэя Самедова решение – приговорить на три года лишения свободы.

Стоит отметить, что Рэй прославился после того, как впервые появился на скандальном телешоу России. Долгий период времени Самедов находился в близких дружеских отношениях с Викторией Боней и Даной Борисовой. Именно связь с Борисовой и привела к тому, что экс-звезда «Дома-2» начал появляться на первых полосах светской хроники.

Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за хранение наркотических веществ

Примерно год назад Борисова обвинила Самедова в том, что именно он «подсадил» ее на наркотики. Тогда Дана, на всю страну заявила, что именно стилист обеспечивал ее запрещенными препаратами. На то время Рэй в свою очередь обвинил известную телеведущую в клевете.

«Мы не виделись с Даной более месяца. То, что я услышал, ввело меня в состояние шока. Дана, не стесняясь, оклеветала меня на всю страну, сказав, что я привозил ей наркотики. Не знаю, ее либо не долечили, либо она, возможно, перегрелась под солнцем. Этот человек обвинил меня в том, чего я не совершал», - заявлял тогда Рэй Самедов.

К слову, Самедов вовсю утверждал, что никак не связан с запрещенными веществами. Парикмахер постоянно ссылался на свою семью, на хорошую работу, любящую супругу и двое наследников.

Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за хранение наркотических веществ

В свою очередь Дана Борисова до сих пор не отказывается от своих слов и заявляет, что готова была к подобному повороту событий.

«Это новость, которую я ждала все это время. Я счастлива, что наступило возмездие. Я хотела рассказать правду даже не конкретно о нем, а о той роли, которую дилер играет для человека в употреблении. Вот Рэй - он типичный дилер», - признавалась Дана Борисова журналистам.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:39
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