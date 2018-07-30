Ученые обнаружили в Якутии два неизвестных ранее вида древних млекопитающих

Представители первых млекопитающих начали активно развиваться примерно 220 миллионов лет назад? среди жестокого конкурентного окружения. Ориентировочно, период совпадает с концом мезозойской эры, самое начало мелового периода. В то время, когда другие территории Земли создавали невыносимые условия для существования динозавров, обширные районы Сибири были относительно спокойными, при этом и катаклизмы не особо затронули данную местность. Как рассказали ученые, в то время доминировали динозавры особенно в дневное время, поэтому менее развитые животные предпочитали вести ночной активный образ жизни.В настоящее время происходит то же самое, большинство видов переходят к ночному образу жизни, но не динозавры вынуждают их к такому поведению, а люди. Найденные учеными в Якутии останки челюстей принадлежат нескольким видам млекопитающих, так и не классифицированных по принадлежности к известным науке животным. Исходя из этого и с целью поиска дополнительной информации, специалисты продолжили поиск дополнительного материала для исследований.