Ученые обнаружили в Якутии два неизвестных ранее вида древних млекопитающих
Как утверждают специалисты, ранее таких млекопитающих наука еще не знала. Найденные челюсти млекопитающих, обнаруженные на побережье реки Тээтэ, свидетельствуют, что динозавры жили среди огромного количества себе подобных, только не смогли занять свою нишу в эволюции, так как более конкурентоспособные сородичи и выступали самой серьезной угрозой существования. Найденные млекопитающие не выдержали сопротивления и не смогли дальше развиваться, причиной тому одинаковая пища, за которую приходилось бороться, которая состояла в основном из насекомых.
Представители первых млекопитающих начали активно развиваться примерно 220 миллионов лет назад? среди жестокого конкурентного окружения. Ориентировочно, период совпадает с концом мезозойской эры, самое начало мелового периода. В то время, когда другие территории Земли создавали невыносимые условия для существования динозавров, обширные районы Сибири были относительно спокойными, при этом и катаклизмы не особо затронули данную местность. Как рассказали ученые, в то время доминировали динозавры особенно в дневное время, поэтому менее развитые животные предпочитали вести ночной активный образ жизни.
В настоящее время происходит то же самое, большинство видов переходят к ночному образу жизни, но не динозавры вынуждают их к такому поведению, а люди. Найденные учеными в Якутии останки челюстей принадлежат нескольким видам млекопитающих, так и не классифицированных по принадлежности к известным науке животным. Исходя из этого и с целью поиска дополнительной информации, специалисты продолжили поиск дополнительного материала для исследований.