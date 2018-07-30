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Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также певица Ольга Бузова порадовала своих преданных поклонников танцами с 80-летней бабушкой Аллой Тимофеевной.

Ни для кого не является секретом, что новый дуэтный хит известнейших музыкантов России Николая Баскова и Филиппа Киркорова на сегодняшний день является одним из самых популярных. Он даже вышел на первые строчки практически всех музыкальных чартов.

Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Конечно же, что Киркоров и Басков поддерживают к своему новому творению интерес зрителей. Самыми проверенными и самыми точными, как ни странно, являются флешмобы, в которых с удовольствием принимают участие не только верные фанаты знаменитостей, но и их коллеги.

Так, поющая телеведущая тоже решила поддержать своего обожаемого Филиппа Киркорова и станцевала под «Ибицу», да и не одна, а в компании своей 80-летней бабушки. Мало кому известно, что Алла Тимофеевна прилетела к своей любимой внучке, чтобы впервые в жизни насладиться ее выступлением. К слову, бабушка является ярой поклонницей Короля российского шоу-бизнеса и практически наизусть знает все его музыкальные композиции.

Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова

Несколько часов назад Ольга Бузова у себя на страничке в социальной сети Инстаграм опубликовала довольно милой видео, главной героиней которого, в этот раз, оказалась не только она, но и еще ее любимая родственница – бабушка.

«Она так устала быть одна» как же хочется влюбиться. Мое доброе утро с бабулей под песню «Ибица» нашего любимого Филиппа Киркорова. Лови наш пламенный и большой привет! В главноых ролях: Алла Тимофеевна и Ольга Бузова, песня Филиппа Киркорова и Николая Баскова», - подписала Ольга свежую видеозапись.

Стоит напомнить, что не так давно Алла Тимофеевна уже посещала концерт своего любимого артиста. Тогда женщина вышла на сцену и вместе с Королем российского шоу-бизнеса станцевала под его песню «Цвет настроения синий». Нужно сказать, что публика была восхищена жизнерадостности и бодрости 80-летней женщины.

Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под хит Филиппа Киркорова и Николая Баскова

«Я со слезами на глазах вчера радовалась, видя свою бабушку счастливой. Это все благодаря тебе, Филипп! Ты не просто Король, ты – настоящий мужчина, друг, артист! И в первую очередь, человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать», - писала тогда Ольга Бузова в личном микроблоге.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 06:41
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