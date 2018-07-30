Nokia планирует расширить рынок и вернуть былую популярность

Не прошло и пары лет, как начало ощущаться постепенное ослабление востребованности финских смартфонов. После вытеснения компании с рынка, руководством было принято решение продать бренд компании Microsoft, а через время ей уже завладела одна из финских корпораций - HMD Global. Она и приняла решение вернуть марке популярность на прежнем уровне. HMD Global полтора года занимается выпуском смартфонов, работающих на базе таких операционных систем, как Android и KaiOS.Все устройства, которыми управляет KaiOS, снабжены кнопочной физической клавиатурой. Нашла продукция своего покупателя, как в России, так и Европе. Причем пророчат ей значительную популярность, при условии расширения рынка продаж. Для фанатов марки уже подготовлен сюрприз, представленный новостью относительно того, что теперь на американском рынке будут доступны для приобретения смарфоны финской компании.Так же отмечается, что у Nokia уже был период, когда модели пользовались в Америке большим спросом, на этом основании мало сомнений, что местными сотовыми операторами будет проявлено особое внимание к подписанию соглашений с HMD Global, с целью начала продаж телефонов через американские магазины. Согласно предварительным данным, в США продажи Nokia начнутся ближе к концу года.