Россияне стояли в очереди четыре часа ради дешевой пиццы

«С 10:00 до 15:35 примерно простояли. Но оно того стоило», «Ради чего? Ради жрачки? А где же честь, гордость, да банальная ценность времени?», «Был там в 11:30, толщенная очередь метров понад 50. Ну нафиг такую пиццу», «За пиццу так унижаться:( »- пишут в Сети.

Компания «ДоДо Пицца» открыла новую пиццерию, и чтобы привлечь внимание местных жителей, была организована акция по продаже первых 3 тысяч фастфудов по цене в 100 рублей. Обычная стоимость пиццы составляет 365 рублей, потому желающих набралось достаточно много.Поскольку никаких ограничений в акции не было, многие брали по десятку или даже по два. Многие волгоградцы успели поделиться этой новостью в социальных сетях, откуда и стало известно о «четырехчасовом стоянии за пиццей».В руководстве «Додо Пиццы» уточнили, что подобные акции устраиваются регулярно всегда собирая большое количество участников.