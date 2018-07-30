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Россияне стояли в очереди четыре часа ради дешевой пиццы

Россияне стояли в очереди по четыре часа ради пиццы стоимостью по 100 рублей. Акция, приуроченная к открытию новой торговой точки, состоялась в Волгограде.

Россияне стояли в очереди четыре часа ради дешевой пиццы

Компания «ДоДо Пицца» открыла новую пиццерию, и чтобы привлечь внимание местных жителей, была организована акция по продаже первых 3 тысяч фастфудов по цене в 100 рублей. Обычная стоимость пиццы составляет 365 рублей, потому желающих набралось достаточно много.

Поскольку никаких ограничений в акции не было, многие брали по десятку или даже по два. Многие волгоградцы успели поделиться этой новостью в социальных сетях, откуда и стало известно о «четырехчасовом стоянии за пиццей».

«С 10:00 до 15:35 примерно простояли. Но оно того стоило», «Ради чего? Ради жрачки? А где же честь, гордость, да банальная ценность времени?», «Был там в 11:30, толщенная очередь метров понад 50. Ну нафиг такую пиццу», «За пиццу так унижаться:( »- пишут в Сети.

В руководстве «Додо Пиццы» уточнили, что подобные акции устраиваются регулярно всегда собирая большое количество участников.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 07:00
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