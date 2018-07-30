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Ученые рассказали о целебных свойствах шампанского

Шампанское оказалось полезным для здоровья, о чем заявили ученые и поделились некоторыми подробностями своих исследований.


Ученые рассказали о целебных свойствах шампанского

В ходе актуальных научных изысканий было достоверно остановлено, что умеренное потребление шампанских вин положительно отражается на работе мозга и сердечно-сосудистой системы. Также этот напиток способен защитить от инфаркта и деменции, констатируют исследователи.

Главной причиной благотворного влияния шампанского ученые назвали присутствие в его составе фенольной кислоты, а также полифенолов. Эти биологически активные вещества способны не только снизить кровяное давление, но и стабилизировать пространственную ориентацию, усилить восприятие запахов и звуков.

Бокал шампанского способен справиться и с такой задачей, как защита от тромбов. После употребления этого вина кровеносные сосуды расширяются, позволяя усилить кровоток и избежать инфаркта.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 00:00
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