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Семейные ссоры влияют на здоровье супругов, как курение или алкоголь

Семейные ссоры, выяснения отношений на повышенных тонах влияют на здоровье супругов так же, как курение или алкоголь. К таким выводам пришли исследователи из Университетов Невады и Мичигана после 16 лет научных исследований.

Семейные ссоры влияют на здоровье супругов, как курение или алкоголь

В центре внимания ученых были 373 семейные пары, которые регулярно проходили опрос на предмет своего здоровья, качества сна. Специалисты изучали влияние ссор на общее самочувствие, работоспособность и желание заниматься любимым делом.

Сопоставление различных данных позволило сделать убедительный вывод: ссориться супругам так же вредно, как курить и злоупотреблять спиртными напитками.

Частые ссоры провоцируют выработку гормонов стресса, которые, в свою очередь, способствуют нарушениям в работе сердца и иммунной системы. Было замечено, что в парах, у которых часто возникают конфликты, часто пропадает аппетит, болит голова, имеется более высокий уровень тревожности и стресса.

Гармоничные и любящие пары подобных последствий не ощущают, констатировали американские ученые.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Вчера, 23:40
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