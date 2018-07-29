Семейные ссоры влияют на здоровье супругов, как курение или алкоголь

В центре внимания ученых были 373 семейные пары, которые регулярно проходили опрос на предмет своего здоровья, качества сна. Специалисты изучали влияние ссор на общее самочувствие, работоспособность и желание заниматься любимым делом.Сопоставление различных данных позволило сделать убедительный вывод: ссориться супругам так же вредно, как курить и злоупотреблять спиртными напитками.Частые ссоры провоцируют выработку гормонов стресса, которые, в свою очередь, способствуют нарушениям в работе сердца и иммунной системы. Было замечено, что в парах, у которых часто возникают конфликты, часто пропадает аппетит, болит голова, имеется более высокий уровень тревожности и стресса.Гармоничные и любящие пары подобных последствий не ощущают, констатировали американские ученые.