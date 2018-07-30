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Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым местом и стал причиной гибели многих жильцов

Смоленский “Дом Крюгера” был первой высоткой в городе, заслужившей нехорошую репутацию из-за вереницы негативных событий. Старожилы называют его проклятым местом, ставшим причиной гибели многих жильцов, а свидетели события рассказывают о жутком монстре, пришедшем сюда из другого мира.

Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым местом и стал причиной гибели многих жильцов


Несколько лет назад компания молодых людей решила устроить вечеринку в заброшенном здании. Ребята развели костер, и выпили, а дальше стали петь песни под гитару. Однако их веселье было нарушено непонятными звуками на этажах, похожими на скрежет когтей огромного животного.

Сначала горожане не обратили внимания на такие мелочи, но потом на их головы стали сыпаться мелкие камни из дыры в потолке, после чего на поверхности музыкального инструмента отразилась ужасная морда животного, имеющего клыки и красные глаза. Испуганные парни подняли головы и увидели это чудо, смотрящее на них с невероятной злобой. Они бросили недопитое спиртное и убежали из этого места.

Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым местом и стал причиной гибели многих жильцов


Дом был построен в 30-х годах, став называться “Чайником” из-за небольшой башенки на крыше, напоминающей носик посуды. Тогда власти планировали поселить в нем коммуну, но условия жизни людей были ужасными. Семьи ютились в 10-метровых комнатах, имеющих радио и свет. Все остальные блага цивилизации находились в подвалах, а также вместо кухонь жильцы собирались в столовой с тремя горелками, на которых готовилась еда.

Советские архитекторы мечтали, что строители коммунизма оценят все прелести общего быта, но они ошиблись. Кроме постоянных ссор между горожанами здесь часто возникали драки, заканчивающиеся смертями пострадавших особ, а потом в военное время снаряд, попавший в здание, убил молодую балерину. В 70-х годах брошенная супругом особа убила ребенка и подожгла квартиру, после чего сооружение стало непригодным для жизни и его обитателей 10 расселяли в другие места.

Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым местом и стал причиной гибели многих жильцов


Старые люди предупреждали строителей об опасности этого места, потому что на нем в древности находилось капище Перуна. Бог язычников защищал свою территорию от незваных гостей, подтвердив свое присутствие рисунком молнии, появившимся перед глазами пораженных работников. Кроме того, 100 лет назад здесь было кладбище, где жила местная ведьма. Многие люди обращались к ней за помощью, но когда одна женщина потеряла больного сына, она прокляла эту особу. Потом дама родила наследника, больше похожего на черта, спрятав его от людских глаз в этом уголке города.

Когда возводилось здание, крест на соседнем храме согнулся, после чего создатель шедевра Олег Вутко был расстрелян из-за обвинения в шпионаже. Сейчас заброшенное чудо коммунизма наполнено фантомами, а люди раньше часто видели в нем черное существо, напоминающее рысь. Оно охотилось на птиц и мелких сородичей, чьи растерзанные тела лежали в зарослях травы.

Потом неизвестное существо исчезло, но туристы, посетившие Смоленск, столкнулись с загадочным старцем, долго описывающим людям великолепные виды города, открывающиеся с высоты “Чайника”. Когда удивленные гости стали говорить о поврежденной лестнице, он с нехорошей улыбкой на лице предложил им подняться по стене, после чего растворился в воздухе.

Смоленский “Дом Крюгера” является проклятым местом и стал причиной гибели многих жильцов


Власти решили сделать здание местной достопримечательностью, но никто не спешит проводить восстановительные работы. Московская компания выкупила его в 2007 году, но пока не спешит изменять внешний вид недвижимости. Только неформалы проводят в нем свои концерты и выставки, а горожане даже устроили салют в честь 80-летия этого памятника эпохи, хотя предпочитают держаться от него подальше.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00
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