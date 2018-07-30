Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий

Корсары обычно интересовались только своими трофеями, но герой нашей истории, живший в 17 веке, умудрился кроме привычного образа жизни вести наблюдения за природными процессами в морях, а также составлял карты посещаемых мест. Там были описаны традиции неизвестных европейцам народов, а также большое внимание британец уделял природным изюминкам экзотических уголков мира. Жажда новых открытий толкала мужчину в плавание, но он родился в небольшой деревне графства Сомерсет вдали от водной стихии.Молодой парень мечтал увидеть разные земли, а потому он устроился матросом на судно и посетил французские берега, после которых совершил путешествие на Яву и ловил рыбу рядом с Ньюфаундлендом. Скопив небольшое состояние, будущий пират решил экспортировать древесину из Гондураса, но ураган уничтожил все постройки бизнесмена вместе с кораблями. Тогда Дампир и его компаньон купили новое судно, чтобы лично перевозить товары в порт, вот только первый рейс закончился провалом из-за столкновения с морскими разбойниками.Команда решила примкнуть к новым друзьям, а герой нашей истории тоже недолго предавался размышлениям, после чего началась новая страница в его жизни. После захвата Портобело пираты решили напасть на Панаму, так что в 1680 году 311 членов экипажа двигались к своей цели через джунгли с ядовитыми испарениями по жаре, но город был хорошо укреплен. Людям пришлось довольствоваться захваченным испанским судном, и с этого момента наступила новая эпоха в истории западной части Америки.Здесь часто плавали галеоны, нагруженные драгоценностями, а после удачного завершения охоты джентльмены удачи решили сделать свою базу на одном из островов Хуан-Фернандеса. Кроме запасов пресной воды тут был лес, необходимый для ремонта транспорта. Испанцы быстро узнали о неприятных соседях и стали реже возить ценный груз, а попытка захватить чилийский город Арике закончился провалом. Начавшиеся конфликты среди команды вынудили Уильяма отделиться от группы, так что он вместе с 44 добровольцами уплыл на каноэ к Панамскому перешейку, решив вернуться назад.Благодаря помощи индейцев, ненавидящих испанских захватчиков, пираты выжили, но были почти без денег. Дампир постоянно записывал все события в дневнике, но потом разочаровался в выбранном ремесле и стал работать на табачной плантации в Вирджинии. Только приезд старого приятеля Джона Кука на корабле с оружием воодушевил человека на новые подвиги. Они бороздили просторы Тихого океана, а также успешно захватили ценный трофей с 40 пушками на борту, после чего решили продолжить свои набеги на поселения и торговые суда.В документе ученого – любителя стали появляться записи, посвященные авокадо и блюдам из этого фрукта, а потом началась долгая история приключений, закончившаяся только в 1691 году. Британец вернулся на родину бедняком, имея только личные рукописи, но изданная им книга стала пользоваться огромной популярностью у жителей и заинтересовала военное ведомство. С этого момента пират стал работать в нем экспертом, занимаясь вопросами своей бывшей профессии и борьбы с вольными сынами морей.Он исследовал Австралию, по пути к которой открыл пролив Шарк вместе с архипелагом и островом. Потом команда добралась до Индийского океана, но авария возле острова Вознесения в Атлантике вынудила ее три месяца ждать помощи на скалистой территории уголка суши. После возвращения Дампир предстал перед судом, заплатив большой штраф за ущерб, так что он снова стал писать новые книги, используя материалы прошедшей экспедиции.Купец Эскуорт был в восторге от научных исследований пирата, после чего подарил ему судно с командой, позволяющее стать капером. Легальные корсары захватывали торговые суда врагов во время войны, а капитан получал одну часть доли, как и остальные члены экипажа. Плавание длилось 4 года, но картограф продолжал вести записи, посвященные новым событиям. В этот период была захвачена Пуна и испанская бригантина, на которой человек вернулся домой в 1707 году. Последний раз кругосветное плавание проходило на хорошо оснащенных и быстроходных кораблях, купленных бристольскими аристократами.Обогнув мыс Горн путешественник снова оказался на просторах Тихого океана, но по пути заметил дым на острове, где была база корсаров. Шлюпки с матросами причалили к берегу, обнаружив там человека, который почти не мог разговаривать. Это был Александр Селькирк, брошенный командой на безлюдном кусочке суши 4 года назад из-за своего проступка.История его жизни тоже попала в дневник Дампира, став потом основой для романа Даниэля Дефо. После возвращения на родину в 1711 году странный пират больше не выходил в море и умер через 4 года, оставив после себя ценное наследие для ученых.