АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий

Музей в Лондоне до сих пор хранит портрет необычного человека, прославившегося своими набегами на богатые корабли и написавший книгу о похождениях пиратов. Однако мало кто знает, что Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий.

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий


Корсары обычно интересовались только своими трофеями, но герой нашей истории, живший в 17 веке, умудрился кроме привычного образа жизни вести наблюдения за природными процессами в морях, а также составлял карты посещаемых мест. Там были описаны традиции неизвестных европейцам народов, а также большое внимание британец уделял природным изюминкам экзотических уголков мира. Жажда новых открытий толкала мужчину в плавание, но он родился в небольшой деревне графства Сомерсет вдали от водной стихии.

Молодой парень мечтал увидеть разные земли, а потому он устроился матросом на судно и посетил французские берега, после которых совершил путешествие на Яву и ловил рыбу рядом с Ньюфаундлендом. Скопив небольшое состояние, будущий пират решил экспортировать древесину из Гондураса, но ураган уничтожил все постройки бизнесмена вместе с кораблями. Тогда Дампир и его компаньон купили новое судно, чтобы лично перевозить товары в порт, вот только первый рейс закончился провалом из-за столкновения с морскими разбойниками.

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий


Команда решила примкнуть к новым друзьям, а герой нашей истории тоже недолго предавался размышлениям, после чего началась новая страница в его жизни. После захвата Портобело пираты решили напасть на Панаму, так что в 1680 году 311 членов экипажа двигались к своей цели через джунгли с ядовитыми испарениями по жаре, но город был хорошо укреплен. Людям пришлось довольствоваться захваченным испанским судном, и с этого момента наступила новая эпоха в истории западной части Америки.

Здесь часто плавали галеоны, нагруженные драгоценностями, а после удачного завершения охоты джентльмены удачи решили сделать свою базу на одном из островов Хуан-Фернандеса. Кроме запасов пресной воды тут был лес, необходимый для р
емонта транспорта. Испанцы быстро узнали о неприятных соседях и стали реже возить ценный груз, а попытка захватить чилийский город Арике закончился провалом. Начавшиеся конфликты среди команды вынудили Уильяма отделиться от группы, так что он вместе с 44 добровольцами уплыл на каноэ к Панамскому перешейку, решив вернуться назад.

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий


Благодаря помощи индейцев, ненавидящих испанских захватчиков, пираты выжили, но были почти без денег. Дампир постоянно записывал все события в дневнике, но потом разочаровался в выбранном ремесле и стал работать на табачной плантации в Вирджинии. Только приезд старого приятеля Джона Кука на корабле с оружием воодушевил человека на новые подвиги. Они бороздили просторы Тихого океана, а также успешно захватили ценный трофей с 40 пушками на борту, после чего решили продолжить свои набеги на поселения и торговые суда.

В документе ученого – любителя стали появляться записи, посвященные авокадо и блюдам из этого фрукта, а потом началась долгая история приключений, закончившаяся только в 1691 году. Британец вернулся на родину бедняком, имея только личные рукописи, но изданная им книга стала пользоваться огромной популярностью у жителей и заинтересовала военное ведомство. С этого момента пират стал работать в нем экспертом, занимаясь вопросами своей бывшей профессии и борьбы с вольными сынами морей.

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий


Он исследовал Австралию, по пути к которой открыл пролив Шарк вместе с архипелагом и островом. Потом команда добралась до Индийского океана, но авария возле острова Вознесения в Атлантике вынудила ее три месяца ждать помощи на скалистой территории уголка суши. После возвращения Дампир предстал перед судом, заплатив большой штраф за ущерб, так что он снова стал писать новые книги, используя материалы прошедшей экспедиции.

Купец Эскуорт был в восторге от научных исследований пирата, после чего подарил ему судно с командой, позволяющее стать капером. Легальные корсары захватывали торговые суда врагов во время войны, а капитан получал одну часть доли, как и остальные члены экипажа. Плавание длилось 4 года, но картограф продолжал вести записи, посвященные новым событиям. В этот период была захвачена Пуна и испанская бригантина, на которой человек вернулся домой в 1707 году. Последний раз кругосветное плавание проходило на хорошо оснащенных и быстроходных кораблях, купленных бристольскими аристократами.

Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил кругосветное путешествие и сделал много научных открытий


Обогнув мыс Горн путешественник снова оказался на просторах Тихого океана, но по пути заметил дым на острове, где была база корсаров. Шлюпки с матросами причалили к берегу, обнаружив там человека, который почти не мог разговаривать. Это был Александр Селькирк, брошенный командой на безлюдном кусочке суши 4 года назад из-за своего проступка.

История его жизни тоже попала в дневник Дампира, став потом основой для романа Даниэля Дефо. После возвращения на родину в 1711 году странный пират больше не выходил в море и умер через 4 года, оставив после себя ценное наследие для ученых.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Авторские новости
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Странный пират: Уильям Дампир трижды совершил
Экс-участника «Дома-2» посадили на три года за
«Изменилась в лучшую сторону»: Поклонники
Юлию Барановскую перепутали со звездой сериала
Подписчики уверены, что Кристина Орбакайте скоро
Россияне стояли в очереди четыре часа ради
Ольга Бузова станцевала с 80-летней бабушкой под
Nokia планирует расширить рынок и вернуть былую
Компания NEC готовит планшет VersaPro VU с
Ученые рассказали о целебных свойствах шампанского
Семейные ссоры влияют на здоровье супругов, как
Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на личном
Французскую звезду Катрин Денев наградили в
Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля
Дональд Трамп может приостановить работу
Disney создаст фильм о чернокожей принцессе
Картину Константина Коровина продали с молотка за
Ученый-футуролог рассказал про порабощение
Брэд Питт снялся в «Дэдпул-2» всего за чашку кофе
64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков
Apple обещает проведение бесплатного ремонта
Составлен рейтинг лучших электрических и
У гекконов найдена способность к регенерации
Специалисты изучили влияние погоды на
Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её
Эксперты рекомендуют способы для предотвращения
Ученые нашли способ ускорить лечение переломов
30 июля ожидается пик активности метеорного
Медики определили самый опасный продукт для
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google
Просмотреть все новости