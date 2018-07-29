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Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на личном танке M47 Patton II

На YouTube-канале CNBC появилось видео, на котором показано, как известный актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уничтожает 9-метровый лимузин на собственном танке. В качестве оружия выступил 46-тонный M47 Patton II.

Арнольд Шварценеггер переехал лимузин на личном танке M47 Patton II


Видеозапись была сделана специально для рубрики под названием Make It. В танке кроме Арнольда Шварценеггера находился также ведущий передачи. Оба остались довольны действом и оба поблагодарили друг друга за эти незабываемые эмоции.

По словам бывшего культуриста, танки такого подобия выпускались в 50-х годах. Военные США применяли их в качестве ударной силы в рамках Корейской войны 1950-1953 годов. Позже их начали продавать заграницу и даже в родную для Шварценеггера Австрию. Кроме того, политик сказал, что при службе в австрийской армии ему приходилось управлять именно таким танком.



M47 Patton II – это машина, оснащенная 90-миллиметровой пушкой M36. Общая длина боевой машины с пушкой составляет 8,5 метра.
 
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Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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