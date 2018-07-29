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Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»

Кинофестиваль популярных жанров кино «Хрустальный источник» завершился сегодня в Ессентуках. Главный приз достался киноленте «Жги», повествующей о том, как надзирательница колонии отправилась покорять главный песенный конкурс страны.

Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»

Режиссер фильма – Кирилл Плетнев, работу которого по достоинству высоко оценили авторитетные жюри во главе с Рустамом Ибрагимбековым.

Сценарий фильма «Жги» посвящен истории женщины, которая работала надзирательницей в колонии. В один прекрасный момент с помощью одной из заключенных, которая ранее работала певицей в опере, она решилась подготовиться и принять участие в популярном телевизионном шоу.

Эта песенно-тюремная эпопея просто покорила зрителей и жюри «Хрустального источника», не оставив никого равнодушным.

Лучшим режиссером был признан Эдуард Новиков за работу над лентой «Царь-птица». Лучшим сценаристом – Алексей Борадачев (картина «Жили-были»). Лучшими актерами стали Марина Неелова («Карп отмороженный») и Дмитрий Нагиев за работу в фильме «Непрощенный».
 
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Культура
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 22:40
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