Фильм «Жги» получил Гран-при кинофестиваля «Хрустальный источник»

Режиссер фильма – Кирилл Плетнев, работу которого по достоинству высоко оценили авторитетные жюри во главе с Рустамом Ибрагимбековым.Сценарий фильма «Жги» посвящен истории женщины, которая работала надзирательницей в колонии. В один прекрасный момент с помощью одной из заключенных, которая ранее работала певицей в опере, она решилась подготовиться и принять участие в популярном телевизионном шоу.Эта песенно-тюремная эпопея просто покорила зрителей и жюри «Хрустального источника», не оставив никого равнодушным.Лучшим режиссером был признан Эдуард Новиков за работу над лентой «Царь-птица». Лучшим сценаристом – Алексей Борадачев (картина «Жили-были»). Лучшими актерами стали Марина Неелова («Карп отмороженный») и Дмитрий Нагиев за работу в фильме «Непрощенный».