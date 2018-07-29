Картину Константина Коровина продали с молотка за 560 тыс евро
На днях в Верноне (Нормандия, Франция) состоялся аукцион, на котором с молотка ушла картина русского художника Константина Коровина. Полотно под прозаическим названием «Веранда» обрело нового владельца, который не пожалел выложить за него 560 тысяч евро, но пожелал остаться неизвестным.
Импрессионист Константин Коровин написал эту работу в 1922 году в Крыму. Это была одна из самых последних его картин, созданных в России за несколько месяцев до эмиграции в Париж.
На полотне изображены двое отдыхающих, которые расположились на залитой солнцем веранде.
Первоначальная стоимость картины на аукционе составила 50 тысяч рублей, но в ходе торгов эта цена возросла в 11 с лишним раз. Эксперты объясняют высокую стоимость редкостью картины, как и ее историческим прошлым.
Коровин известен своими пейзажами и натюрмортами, многие из которых хранятся в Русском музее. Во время Первой мировой войны художник рисовал агитационные плакаты, но потом жил и работал в Крыму вплоть до 1923 года.