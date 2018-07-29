Картину Константина Коровина продали с молотка за 560 тыс евро

Импрессионист Константин Коровин написал эту работу в 1922 году в Крыму. Это была одна из самых последних его картин, созданных в России за несколько месяцев до эмиграции в Париж.На полотне изображены двое отдыхающих, которые расположились на залитой солнцем веранде.Первоначальная стоимость картины на аукционе составила 50 тысяч рублей, но в ходе торгов эта цена возросла в 11 с лишним раз. Эксперты объясняют высокую стоимость редкостью картины, как и ее историческим прошлым.Коровин известен своими пейзажами и натюрмортами, многие из которых хранятся в Русском музее. Во время Первой мировой войны художник рисовал агитационные плакаты, но потом жил и работал в Крыму вплоть до 1923 года.