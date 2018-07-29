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Ученый-футуролог рассказал про порабощение человечества компаниями Apple и Google уже к 2050 году

Известным ученым-футурологом Пирсоном Йеном, назван день, когда мировые магнаты Google и Apple успешно поработят человечество с помощью технологий, которые будут представлены смартфонами и другими гаджетами их производства. Как заявил британский эксперт, уже к 2050 году они будут управлять мозгами людей.

Ученый рассказал, не пройдет и несколько десятилетий, как Google и Apple разработают девайсы и изобретут технологии, возможные для «пересаживания» разума человека в абсолютно чужое тело. Так же отмечается, что таким образом будет наконец-то достигнуто бессмертие, только оно же и приведет к началу истории порабощения человечества. А причиной всему новые возможности глав IT-компаний, которые будут решать, кто достоин вечной жизни, а кому хватит и одной.
Ученый-футуролог рассказал про порабощение человечества компаниями Apple и Google уже к 2050 году


Ко всему прочему, людьми утратится возможность самостоятельного управления своим разумом. Он уже будет под контролем американских корпораций, которые начнут вести контроль каждого шага человека. Аргументировал ученый свои высказывания машинным обучением, направление которого сейчас активно развивается компаниями Google и Apple, а так же многими другими, вкладывающими в данную отрасль миллиарды долларов.

Все направленно на получении информации о том, каких принципов придерживается функционирование мозга, с целью его досконального изучения, а в последствии, внедрения системы контроля. Относительно подтверждения гипотезы Йена, узнать можно будет лет через 20-30. Это будет время, когда человечество добьется больших результатов в изучении работы мозга.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:20
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