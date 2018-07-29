64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков Instagram откровенным фото с фестиваля "Жара"

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) 26 Июл 2018 в 10:08 PDT

Многие звёзды отечественного шоубизнеса сейчас находятся в Баку на фестивале "Жара", по несколько раз в день публикуя снимки и видео-отчёты для своих подписчиков. 64-летняя Любовь Успенская не стала исключением и в ее микроблоге Instagram появилось сексуальное фото, которое смутило даже многое повидавших поклонников.На фото Любовь Успенская присела раскинув руки на красной дорожке, при этом ее красное платье с запахом сексуально распахнулось, приоткрыв грудь в черном топе и, почти до бедра, ногу.Некоторые подписчики в комментариях посоветовали знаменитости оставаться поскромнее в ее почтенном возрасте. Но другие восприняли фото "на ура", написав, что годы над Любой Успенской не властны и выглядит звезда великолепно. При этом вспомнив, что у нее подобных нарядов много и она достаточно часто появляется в откровенных декольте и в коротких, открывающих ноги платьях из прозрачной ткани.