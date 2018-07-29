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64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков Instagram откровенным фото с фестиваля "Жара"

Любовь Успенская опубликовала из Баку с фестиваля "Жара" сексуальные снимки в красном платье и в кокетливой позе.

64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков Instagram откровенным фото с фестиваля "Жара"


Многие звёзды отечественного шоубизнеса сейчас находятся в Баку на фестивале "Жара", по несколько раз в день публикуя снимки и видео-отчёты для своих подписчиков. 64-летняя Любовь Успенская не стала исключением и в ее микроблоге Instagram появилось сексуальное фото, которое смутило даже многое повидавших поклонников.

На фото Любовь Успенская присела раскинув руки на красной дорожке, при этом ее красное платье с запахом сексуально распахнулось, приоткрыв грудь в черном топе и, почти до бедра, ногу.

Некоторые подписчики в комментариях посоветовали знаменитости оставаться поскромнее в ее почтенном возрасте. Но другие восприняли фото "на ура", написав, что годы над Любой Успенской не властны и выглядит звезда великолепно. При этом вспомнив, что у нее подобных нарядов много и она достаточно часто появляется в откровенных декольте и в коротких, открывающих ноги платьях из прозрачной ткани.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 20:24
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