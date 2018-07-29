Брэд Питт снялся в «Дэдпул-2» всего за чашку кофе

Когда Рейнольдсу сказали про желание Брэда Питта, сначала он не понял, что хочет именитый актер, решив, что он требует приобрести на его имя целую сеть кофейных заведений. Но и потом актер долго не мог поверить, что Питт не гонится за большими гонорарами и способен удовольствоваться чашечкой кофе.Особенно обидным для Брэда Питта могло бы показаться то, что создатели фильма пригасили его на беззвучную эпизодическую роль. Но экс-супруг Анджелины Джоли отнесся к этому с иронией.«Дэдпул-2» представляет собой комедийный боевик, снятый по знаменитым комиксам Marvel.В ближайшее время Брэд Питт в компании с другой звездой – Леонардо Ди Каприо примут участие в съемках фильма «Однажды в Голливуде» от не менее легендарного режиссера Квентина Тарантино.