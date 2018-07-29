Apple обещает проведение бесплатного ремонта своих устройств пострадавших при наводнении в Японии

Apple намерена бесплатно отремонтировать гаджеты, которые пострадали от наводнений в Японии. Причем данные меры направлены как на мобильные устройства, так и компьютеры, планшеты, смарт-часы и прочие разработки, которые произведены в лабораториях компании. При этом отмечается, что к подобной инициативе неоднозначно отнеслись пользователи социальных сетей. Подавляющее большинство комментаторов предполагают предоставление данной акции, как очередную масштабную рекламную кампанию производителя. Действительные намерения Apple оказать помощь пострадавшим, можно было бы доказать при выделении ими средств на восстановление инфраструктуры или жилья, разрушенных на западе Японии.Ситуация обострилась после аномальных ливней, прошедших по десяти японским префектурам. Согласно официальным данным, уже погибло не менее 200 человек. При этом сотни жителей числятся пропавшими без вести . Сумма, которую первоначально выделило правительство Японии, с целью ликвидации последствий от стихийного бедствия, составила 350 миллионов долларов.