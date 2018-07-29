АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Apple обещает проведение бесплатного ремонта своих устройств пострадавших при наводнении в Японии

Купертиновцы решили последовать примеру представителей руководства криптовалютной биржи Binance, выделивших миллион долларов на ликвидацию последствий стихийного бедствия. Яблочные объявили о начале проведения собственной масштабной гуманитарной акции.

Apple намерена бесплатно отремонтировать гаджеты, которые пострадали от наводнений в Японии. Причем данные меры направлены как на мобильные устройства, так и компьютеры, планшеты, смарт-часы и прочие разработки, которые произведены в лабораториях компании. При этом отмечается, что к подобной инициативе неоднозначно отнеслись пользователи социальных сетей. Подавляющее большинство комментаторов предполагают предоставление данной акции, как очередную масштабную рекламную кампанию производителя. Действительные намерения Apple оказать помощь пострадавшим, можно было бы доказать при выделении ими средств на восстановление инфраструктуры или жилья, разрушенных на западе Японии.
Apple обещает проведение бесплатного ремонта своих устройств пострадавших при наводнении в Японии


Ситуация обострилась после аномальных ливней, прошедших по десяти японским префектурам. Согласно официальным данным, уже погибло не менее 200 человек. При этом сотни жителей числятся пропавшими без вести . Сумма, которую первоначально выделило правительство Японии, с целью ликвидации последствий от стихийного бедствия, составила 350 миллионов долларов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый-футуролог рассказал про порабощение
Брэд Питт снялся в «Дэдпул-2» всего за чашку кофе
64-летняя Любовь Успенская поразила подписчиков
Apple обещает проведение бесплатного ремонта
Составлен рейтинг лучших электрических и
У гекконов найдена способность к регенерации
Специалисты изучили влияние погоды на
Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её
Эксперты рекомендуют способы для предотвращения
Ученые нашли способ ускорить лечение переломов
30 июля ожидается пик активности метеорного
Медики определили самый опасный продукт для
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google
Настя Задорожная получила травму на фестивале
«Вы меня простите, конечно..»: Ольга Бузова
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками
Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники
Рассекречен новый внедорожник Volkswagen Teramont
Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана
Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном
LG выпустит премиальную версию смартфона V35
В Китае начал работать первый в мире отель без
«Спроси у цирка»: - Лиза Галкина смешно
«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила
Черные дыры оказались гигантскими «клубками струн»
Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором
Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков назвал
LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых
Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных
Просмотреть все новости