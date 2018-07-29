Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её после недельного отсутствия

Сейчас люди стремятся к лаконичности и камерности, мое шоу будет именно таким, - закончила Светлана Лобода.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 29 Июл 2018 в 12:09 PDT

После рождения второй дочери, Светлана Лобода быстро вернулась на сцену, продолжив концертную деятельность. В тоже время звезда активно ведёт свой микроблог в Instagram и на днях устроила для фолловеров прямой эфир, в ходе которого она призналась, что её двухмесячная Тильда не узнала маму после приезда с гастролей и начала плакать. Это крайне расстроило Светлану. Она стала успокаивать девочку, объясняя, что она ее мама и у нее много работы.Также Лобода вспомнила недавнее обсуждение этой темы с Димой Монатиком, который согласен с ней, что дети артистов всегда страдают от недостатка внимания родителей и чаще видят их по скайпу нежели рядом с собой.В ходе прямого эфира подписчики заметили, что в работе артистов есть свои плюсы - они много зарабатывают, на что Светлана Лобода ответила, что в нашей стране артисты не очень богатые, поскольку им приходится много вкладывать в концерты, съемки клипов, в костюмы и в свою внешность.В конце Лобода уточнила дату выхода нового клипа "Суперзвезда" (это случится 3 или 5 августа) и объяснила отказ от выступлений в "Олимпийском" слишком плохим звуком.К слову, Лобода так и не признается кто отец ее второй дочери. В недавнем интервью продюсер Нателла Крапивина рассказала, что подозреваемый в отцовстве Тиль Линдеман написал артистке: "У нас с тобой мировой успех", - показав множество скринов из немецкой прессы, где говорится о его с Лободой отношениях.