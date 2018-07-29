АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её после недельного отсутствия

Дочь Тильда Светланы Лободы не признала маму после недельного отсутствия и заплакала, увидев её. Лобода пожаловалась подписчикам в Instagram на отрицательные моменты своей профессии.

Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её после недельного отсутствия


После рождения второй дочери, Светлана Лобода быстро вернулась на сцену, продолжив концертную деятельность. В тоже время звезда активно ведёт свой микроблог в Instagram и на днях устроила для фолловеров прямой эфир, в ходе которого она призналась, что её двухмесячная Тильда не узнала маму после приезда с гастролей и начала плакать. Это крайне расстроило Светлану. Она стала успокаивать девочку, объясняя, что она ее мама и у нее много работы.

Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её после недельного отсутствия


Также Лобода вспомнила недавнее обсуждение этой темы с Димой Монатиком, который согласен с ней, что дети артистов всегда страдают от недостатка внимания родителей и чаще видят их по скайпу нежели рядом с собой.

В ходе прямого эфира подписчики заметили, что в работе артистов есть свои плюсы - они много зарабатывают, на что Светлана Лобода ответила, что в нашей стране артисты не очень богатые, поскольку им приходится много вкладывать в концерты, съемки клипов, в костюмы и в свою внешность.

Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её после недельного отсутствия


В конце Лобода уточнила дату выхода нового клипа "Суперзвезда" (это случится 3 или 5 августа) и объяснила отказ от выступлений в "Олимпийском" слишком плохим звуком.

Сейчас люди стремятся к лаконичности и камерности, мое шоу будет именно таким, - закончила Светлана Лобода.


К слову, Лобода так и не признается кто отец ее второй дочери. В недавнем интервью продюсер Нателла Крапивина рассказала, что подозреваемый в отцовстве Тиль Линдеман написал артистке: "У нас с тобой мировой успех", - показав множество скринов из немецкой прессы, где говорится о его с Лободой отношениях.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Инна Сегодня, 19:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple обещает проведение бесплатного ремонта
Составлен рейтинг лучших электрических и
У гекконов найдена способность к регенерации
Специалисты изучили влияние погоды на
Двухмесячная дочь Светланы Лободы не узнала её
Эксперты рекомендуют способы для предотвращения
Ученые нашли способ ускорить лечение переломов
30 июля ожидается пик активности метеорного
Медики определили самый опасный продукт для
Разработчики внедрили в голосовой помощник Google
Настя Задорожная получила травму на фестивале
«Вы меня простите, конечно..»: Ольга Бузова
Космонавт Олег Артемьев поделился снимками
Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники
Рассекречен новый внедорожник Volkswagen Teramont
Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана
Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном
LG выпустит премиальную версию смартфона V35
В Китае начал работать первый в мире отель без
«Спроси у цирка»: - Лиза Галкина смешно
«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила
Черные дыры оказались гигантскими «клубками струн»
Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором
Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков назвал
LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых
Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных
Максим Фадеев призвал подписчиков помолиться за
Новый спорткар Porsche 911 GTS засветился на
Экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин пропал в
Просмотреть все новости