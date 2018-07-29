Составлен рейтинг лучших электрических и гибридных подержанных автомобилей
Представители издания What Car составили список самых лучших подержанных автомобилей, которые работают на основе электрической и гибридной силовой установки. Всего в рейтинге оказалось десять автомобилей.
На первом месте Renault Zoe. Сразу за ним идет BMW 330e, за который на вторичном рынке просят от 30 тысяч долларов. Далее обосновался автомобиль Honda CR-Z. Его можно заполучить за 7 тысяч долларов, если возраст авто составляет больше 8 лет.
Четвертое и пятое место принадлежит Volkswagen Golf GTE и Opel Ampera. Первый предлагается по цене от 20 тысяч долларов, а второй можно купить за 18-20 тысяч.
Шестое место отдали Nissan Leaf из-за того, что замена аккумулятора у этого автомобиля обойдется довольно дорого. За этой моделью следует гибридный Toyota Prius. В тройке с конца оказались Kia Soul EV с ценником 25 тысяч долларов, Audi A3 e-tron за 20 тысяч долларов и гибридный BMW i8, за который придется заплатить более 50 тысяч долларов. Тем не менее, последний может заряжаться от сети и в качестве основы использовать мощность только одного электрического двигателя.
На первом месте Renault Zoe. Сразу за ним идет BMW 330e, за который на вторичном рынке просят от 30 тысяч долларов. Далее обосновался автомобиль Honda CR-Z. Его можно заполучить за 7 тысяч долларов, если возраст авто составляет больше 8 лет.
Четвертое и пятое место принадлежит Volkswagen Golf GTE и Opel Ampera. Первый предлагается по цене от 20 тысяч долларов, а второй можно купить за 18-20 тысяч.
Шестое место отдали Nissan Leaf из-за того, что замена аккумулятора у этого автомобиля обойдется довольно дорого. За этой моделью следует гибридный Toyota Prius. В тройке с конца оказались Kia Soul EV с ценником 25 тысяч долларов, Audi A3 e-tron за 20 тысяч долларов и гибридный BMW i8, за который придется заплатить более 50 тысяч долларов. Тем не менее, последний может заряжаться от сети и в качестве основы использовать мощность только одного электрического двигателя.
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45