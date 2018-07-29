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Составлен рейтинг лучших электрических и гибридных подержанных автомобилей

Представители издания What Car составили список самых лучших подержанных автомобилей, которые работают на основе электрической и гибридной силовой установки. Всего в рейтинге оказалось десять автомобилей.

Составлен рейтинг лучших электрических и гибридных подержанных автомобилей


На первом месте Renault Zoe. Сразу за ним идет BMW 330e, за который на вторичном рынке просят от 30 тысяч долларов. Далее обосновался автомобиль Honda CR-Z. Его можно заполучить за 7 тысяч долларов, если возраст авто составляет больше 8 лет.

Четвертое и пятое место принадлежит Volkswagen Golf GTE и Opel Ampera. Первый предлагается по цене от 20 тысяч долларов, а второй можно купить за 18-20 тысяч.

Шестое место отдали Nissan Leaf из-за того, что замена аккумулятора у этого автомобиля обойдется довольно дорого. За этой моделью следует гибридный Toyota Prius. В тройке с конца оказались Kia Soul EV с ценником 25 тысяч долларов, Audi A3 e-tron за 20 тысяч долларов и гибридный BMW i8, за который придется заплатить более 50 тысяч долларов. Тем не менее, последний может заряжаться от сети и в качестве основы использовать мощность только одного электрического двигателя.
 
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Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:45
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