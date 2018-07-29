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У гекконов найдена способность к регенерации участков мозга

Ученые из Университета Гельфа установили, что леопардовые гекконы могут вырабатывать стволовые клетки, с помощью которых восстанавливаются участки мозга этих существ. В издании Eurek Alert пишут, что данное исследование экспертов позволит разработать новые методы устранения повреждений мозга вследствие травм или возрастных изменений.

У гекконов найдена способность к регенерации участков мозга


До этого специалисты занимались изучением рыбок данио и саламандр. Эти животные тоже способны вырабатывать стволовые клетки для восстановления областей мозга. Таким образом, открытие таких возможностей у леопардовых гекконов расширяет возможности и область знаний для ученых, работающих над поиском способов восстановления мозга человека.

Гекконы являются млекопитающими, поэтому они более тесно связаны с человеком. Это значит, что их методика может оказаться действенной и в случае с человеком. С помощью химического датчика ученые отследили формирование и передвижение стволовых клеток в организме гекконов. По словам Ребекки Макдональд, следующим шагом для автором исследования будет поиск причин, которые позволяют этим существам восстанавливать клетки мозга.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:30
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