Специалисты изучили влияние погоды на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы
Группа ученых из Ирландии, Великобритании и Швейцарии провела исследование влияния долгосрочных погодных условий на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы. Специалисты собрали данные о погоде за несколько десятилетий и создали модель, чтобы понять, как ситуация может измениться в ближайшее десятилетие.
В ходе изучения оказалось, что особого влияния на возобновляемую энергию погода в ближайшее время оказать не сможет. Европейские страны смогут покрыть до 35% своих потребностей с помощью солнечной энергии и энергии ветра. При этом не прогнозируется рост цен или же нарушение стабильности работы систем.
По словам авторов проекта, их модель позволит ознакомиться с долгосрочной перспективой использования источников возобновляемой
энергии благодаря возможности прогнозирования погодных условий и их влияния на систему.
Также стоит отметить, что в течение последних десяти лет на территории Европы в четыре раза вырос спрос на «зеленую» энергетику. Пока что этой области не сильно доверяют эксперты, поскольку она склонна к изменениям при колебаниях погоды.
В ходе изучения оказалось, что особого влияния на возобновляемую энергию погода в ближайшее время оказать не сможет. Европейские страны смогут покрыть до 35% своих потребностей с помощью солнечной энергии и энергии ветра. При этом не прогнозируется рост цен или же нарушение стабильности работы систем.
По словам авторов проекта, их модель позволит ознакомиться с долгосрочной перспективой использования источников возобновляемой
энергии благодаря возможности прогнозирования погодных условий и их влияния на систему.
Также стоит отметить, что в течение последних десяти лет на территории Европы в четыре раза вырос спрос на «зеленую» энергетику. Пока что этой области не сильно доверяют эксперты, поскольку она склонна к изменениям при колебаниях погоды.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:15