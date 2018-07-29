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Специалисты изучили влияние погоды на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы

Группа ученых из Ирландии, Великобритании и Швейцарии провела исследование влияния долгосрочных погодных условий на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы. Специалисты собрали данные о погоде за несколько десятилетий и создали модель, чтобы понять, как ситуация может измениться в ближайшее десятилетие.

Специалисты изучили влияние погоды на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы


В ходе изучения оказалось, что особого влияния на возобновляемую энергию погода в ближайшее время оказать не сможет. Европейские страны смогут покрыть до 35% своих потребностей с помощью солнечной энергии и энергии ветра. При этом не прогнозируется рост цен или же нарушение стабильности работы систем.

По словам авторов проекта, их модель позволит ознакомиться с долгосрочной перспективой использования источников возобновляемой
энергии благодаря возможности прогнозирования погодных условий и их влияния на систему.

Также стоит отметить, что в течение последних десяти лет на территории Европы в четыре раза вырос спрос на «зеленую» энергетику. Пока что этой области не сильно доверяют эксперты, поскольку она склонна к изменениям при колебаниях погоды.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:15
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