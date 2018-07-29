Специалисты изучили влияние погоды на эффективность возобновляемой энергетики на территории Европы

В ходе изучения оказалось, что особого влияния на возобновляемую энергию погода в ближайшее время оказать не сможет. Европейские страны смогут покрыть до 35% своих потребностей с помощью солнечной энергии и энергии ветра. При этом не прогнозируется рост цен или же нарушение стабильности работы систем.По словам авторов проекта, их модель позволит ознакомиться с долгосрочной перспективой использования источников возобновляемойэнергии благодаря возможности прогнозирования погодных условий и их влияния на систему.Также стоит отметить, что в течение последних десяти лет на территории Европы в четыре раза вырос спрос на «зеленую» энергетику. Пока что этой области не сильно доверяют эксперты, поскольку она склонна к изменениям при колебаниях погоды.