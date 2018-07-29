Эксперты рекомендуют способы для предотвращения кражи iPhone

Также, от распространения и пропажи личных данных хозяина смартфона надежно защитит ввод секретного пароля, а так же Touch ID или Face ID, причем желательно одновременно задействовать все способы, если конечно это возможно. Правильная настройка гаджета и блокирование его отдельных модулей, не даст возможность отследить местонахождение устройства, причем и в тех случаях, если нет подключения к интернету.Эксперты уверены, что злоумышленники в настоящее время стараются продать украденные iPhone, разобрав их предварительно на запчасти, так как при перепродаже целого устройства грабителя вычислить очень просто. Только в настоящее время, благодаря некоторым видам блокировок, можно сделать и эти процессы невыгодными для преступника.Специалисты в первую очередь настаивают на осторожности и внимательном обращении со своим смартфоном. При несоблюдении необходимых мер, дорогой гаджет может достаться преступникам при нахождении в общественном транспорте, среди посетителей бара, и даже среди персонала в офисе. Главное правило, как и средство защиты - не выпускать вне дома телефон из рук.