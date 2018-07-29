Ученые нашли способ ускорить лечение переломов позвоночника

По словам Стивена Денье, соавтора исследования, такой вариант позволит повысить эффективность лечения пациентов с опухолями позвоночника или с метастазами, которые распространяются на область позвоночного столба.По словам ученых, изменения состава цемента даст возможность стабилизировать позвоночник, чтобы врачам было легче снабжать необходимую зону лекарственными препаратами. Ожидается, что методика может стать лучшим решением для онкобольных пациентов.Польза магнитных частиц заключается в том, что они станут связываться с небольшим количеством лекарства и доставлять его в место травмы.В скором времени планируются подробные исследования по проверке эффективности данного метода.