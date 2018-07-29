30 июля ожидается пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды

Стоит отметить, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды является результатом крушения космического тела, из останков которого появились такие кометы как Марсдена и Крахта. Сообщается, что первое упоминание о данном метеорном потоке были замечены в 1870 году.После этого многие астрономы стали упоминать об этом явлении в своих трудах.В период с 1952 по 1954 год Гарвардский проект изучил метеорный поток и установил его протяженность, а также его скорость. Кроме этого появилась информация о том, что на развитие этого явления влияет газовый гигант Солнечной системы – Юпитер.По словам специалистов, лучшим временем для наблюдения Южных дельта-Акварид является период перед рассветом. Особенно хорошо видно вспышки в Южном полушарии из-за того, что радиант потока находится практически над головой наблюдателя.