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30 июля ожидается пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды

В ночь с 29 на 30 июля астрономы прогнозируют увеличение активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Ожидается, что в пиковый период наблюдатели могут увидеть до 25 вспышек за один час.

30 июля ожидается пик активности метеорного потока Южные дельта-Аквариды


Стоит отметить, что метеорный поток Южные дельта-Аквариды является результатом крушения космического тела, из останков которого появились такие кометы как Марсдена и Крахта. Сообщается, что первое упоминание о данном метеорном потоке были замечены в 1870 году.
После этого многие астрономы стали упоминать об этом явлении в своих трудах.

В период с 1952 по 1954 год Гарвардский проект изучил метеорный поток и установил его протяженность, а также его скорость. Кроме этого появилась информация о том, что на развитие этого явления влияет газовый гигант Солнечной системы – Юпитер.

По словам специалистов, лучшим временем для наблюдения Южных дельта-Акварид является период перед рассветом. Особенно хорошо видно вспышки в Южном полушарии из-за того, что радиант потока находится практически над головой наблюдателя.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
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