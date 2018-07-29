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Медики определили самый опасный продукт для сердечно-сосудистой системы

Медики представили статистику и дали практические рекомендации для избежания неприятностей от чрезмерного ежедневного употребления соли. Как рассказали специалисты, если употреблять систематически более пяти граммов данного продукта в сутки, человек повышает риски, вызывающие ишемическую болезнь сердца, при этом вероятность смерти увеличивается на 30%.

Соль представляет страшнейшего врага сосудам и сердцу, способствует она развитию множества опасных недугов, а так же существенно влияет на продолжительность жизни человека. Рекомендации ученых однозначны, необходимо ограничивать и соблюдать строгие нормы при употреблении данного продукта. Отмечается, что соль вообще запрещена при некоторых болезнях человека. В данном случае, первой упоминается гипертония, а так же проблемы с работой сердца и состоянием сосудов. Употребление ограниченного количества этого вещества разрешается только здоровым людям. При этом, необходимо строго соблюдать нормы потребления соли в сутки, которая не должна превышать пять граммов.
Медики определили самый опасный продукт для сердечно-сосудистой системы


К самым распространенным недугам в мире относят сердечно-сосудистые заболеваниями. Они отмечаются в числе одних из первых, кто приводит к смерти пациентов клиник . Так же отмечается, что уходят из жизни по их вине ежегодно примерно 16,5 тысяч человек. Белорусскими учеными обвиняется в гибели людей не только соль, так же значительное влияние оказывает низкая активность граждан, при ведении своей повседневной деятельности, а так же вредные привычки. Крайне отрицательно отражается на состоянии сосудов и сердца употребление алкоголя и курение.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:01
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