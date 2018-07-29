«Вы меня простите, конечно..»: Ольга Бузова объяснила, почему фотографируется в туалете

«Вы меня простите, конечно, но свет в туалете намного лучше», - заявила поющая телеведущая.

Нужно сказать, что одна из самых популярных девушек России уже давно дала понять общественности, что у нее напрочь отсутствуют комплексы. Ольгу довольно редко стесняет что-то или тем более смущают.Бузова весьма регулярно публикует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежие сториз, в которых делиться с преданными поклонниками довольно интересными, по ее мнению, моментами из личной жизни. Верным фанатам временами удается увидеть, что кушает их любимица, где она спит, с кем встречается и что делает до, во время и после своих выступлений.Ни для кого не является секретом, что на днях Ольга Бузова выступила со своим концертом в Эстонии. Конечно же, что знаменитость не упустила возможности и устроила фотосессию в своем гостиничном номере. Место для видео- и фотосъемки поющая телеведущая выбирала с огромными зеркалами, однако оно оказалось довольно неоднозначным.Сначала Ольга сфотографировала себя в наряде для выступления в отражении зеркала, которое расположено на шкафу. Тем не менее, Бузовой оказалось этого мало, так как исполнительнице не понравилась цветопередача. Именно поэтому знаменитость решила перейти в другую комнату, где, по ее мнению, освещение было куда лучше. Этим местом, как не странно, оказался туалет.Одна из самых известных девушек России попыталась объяснить, почему ей пришлось фотографироваться в довольно необычном и даже «интимном» месте. Ольга Бузова даже попросила прощения у своих преданных поклонников за подобную видео- и фотосъемку.Нужно сказать, что подобные действия Ольги Бузовой привели к тому, что на данный момент пользователи социальной сети активно обсуждают поведение телеведущей прославленной телестройки «Дом-2». Некоторые принялись вспоминать, что певица ранее уже делала видеозаписи и фотографии в уборной, а также указали на то, что считают подобные действия звезды не подобающим поведением для известной личности.