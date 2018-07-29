Настя Задорожная получила травму на фестивале «Жара»

Причиной травмы ноги Анастасии Задорожной стали туфли на высоком каблуке. На фестивале «Жара» каждый из артистов хотел выглядеть максимально эффектно, не стала исключением и Анастасия Задорожная. Актриса решила выбрать для мероприятия дерзкий образ спасательницы Малибу, её наряд состоял из красного купальника и бомбера, дополнением стали туфли на высоком каблуке.В результате девушка повредила ногу, боль оказалась очень сильной, поэтому артистке вызвали скорую помощь. Медики сделали обезболивающее, предварительно осмотрев место повреждения. После этого Анастасии Задорожной пришлось сменить туфли на удобные тапочки.