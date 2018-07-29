Космонавт Олег Артемьев поделился снимками затмения Луны с борта МКС
Космонавт Российской Федерации и командир экипажа 56-й миссии МКС Олег Артемьев опубликовал у себя на странице в Twiiter снимки прошедшего затмения Луны, которые он сделал с борта станции. К записи было прикреплено несколько фотографий.
В сообщении он указал, что именно так выглядело самое продолжительное затмение Луны столетия.
Стоит отметить, что, по мнению экспертов, главной причиной такой длительности затмения является точка апогея, к которой Луна была очень близко. Таким образом, из-за удаления от Земли спутник находился в тени чуть больше, чем обычно.
Помимо продолжительного затмения ярким астрономическим событием стало противостояния Марса и Земли, в результате которого первая планета приблизилась ко второй и потому была самым ярким объектом на ночном небе после Венеры.