Космонавт Олег Артемьев поделился снимками затмения Луны с борта МКС

В сообщении он указал, что именно так выглядело самое продолжительное затмение Луны столетия.Стоит отметить, что, по мнению экспертов, главной причиной такой длительности затмения является точка апогея, к которой Луна была очень близко. Таким образом, из-за удаления от Земли спутник находился в тени чуть больше, чем обычно.Помимо продолжительного затмения ярким астрономическим событием стало противостояния Марса и Земли, в результате которого первая планета приблизилась ко второй и потому была самым ярким объектом на ночном небе после Венеры.