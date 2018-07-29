Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники системы Beidou

В социальной сети WeChat на официальной странице CASC было указано, что пуск состоялся в 09:48 по местному времени, то есть в 04:48 по мск. Аппараты отправились в космос на борту ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» с космодрома Сичан.Для ракеты «Чанчжэн» это уже 281-й запуск. Последний раз она взлетала 10 июля, когда подымала в небо 32-й спутник системы Beidou.Стоит отметить, что полное формирование китайской навигационной системы Beidou должно завершиться к 2020 году. Тогда на орбите будет уже 35 космических аппаратов. На данный момент спутники способны покрыть весь Китай и небольшую часть Азиатско-Тихоокеанского региона.