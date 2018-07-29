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Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники системы Beidou

Представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщили о том, что им удалось совершить очередной успешный запуск спутников, которые относятся к национальной навигационной системе Beidou. В этот раз на орбиту вышли 33-й и 34-й аппараты.

Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники системы Beidou


В социальной сети WeChat на официальной странице CASC было указано, что пуск состоялся в 09:48 по местному времени, то есть в 04:48 по мск. Аппараты отправились в космос на борту ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» с космодрома Сичан.

Для ракеты «Чанчжэн» это уже 281-й запуск. Последний раз она взлетала 10 июля, когда подымала в небо 32-й спутник системы Beidou.
Стоит отметить, что полное формирование китайской навигационной системы Beidou должно завершиться к 2020 году. Тогда на орбите будет уже 35 космических аппаратов. На данный момент спутники способны покрыть весь Китай и небольшую часть Азиатско-Тихоокеанского региона.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:00
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