Китай вывел на орбиту 33-й и 34-й спутники системы Beidou
Представители Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщили о том, что им удалось совершить очередной успешный запуск спутников, которые относятся к национальной навигационной системе Beidou. В этот раз на орбиту вышли 33-й и 34-й аппараты.
В социальной сети WeChat на официальной странице CASC было указано, что пуск состоялся в 09:48 по местному времени, то есть в 04:48 по мск. Аппараты отправились в космос на борту ракет-носителей «Чанчжэн-3B» и «Юаньчжэн-1» с космодрома Сичан.
Для ракеты «Чанчжэн» это уже 281-й запуск. Последний раз она взлетала 10 июля, когда подымала в небо 32-й спутник системы Beidou. Стоит отметить, что полное формирование китайской навигационной системы Beidou должно завершиться к 2020 году. Тогда на орбите будет уже 35 космических аппаратов. На данный момент спутники способны покрыть весь Китай и небольшую часть Азиатско-Тихоокеанского региона.