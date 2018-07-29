Рассекречен новый внедорожник Volkswagen Teramont для рынка Рф

Производство кроссовера версии Volkswagen Teramont наладили в Соединённых Штатах. Но это не мешает немецкому бренду планировать продажи этой модели в России, так как российские автомобилисты не менее американских любят большие современные вседорожники. По словам экспертов версия Volkswagen Teramont представляет собой практичное транспортное средство. Специалисты ещё одним преимуществом версии считают цену, так как вседорожник дешевле новой Touareg. Стоит отметить, что Volkswagen Teramont будут реализовывать в РФ от 3,6 млн руб. В России силовую линейку вседорожника представят силовые установки 2.0 и 3.6, которые комплектуются восьмидиапазонной АКПП.Модель Volkswagen Teramont отличается комфортным салоном с эргономичными креслами, цифровой панелью приборов. Пятиметровое авто в стандартном виде обладает трёхрядной кабиной.