Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана
На форумах и сайте техподдержки компании OnePlus появились сообщения с жалобами пользователей на смартфон OnePlus 6. Данная проблема имеет место уже около месяца. Отмечается, что дисплей смартфона мерцает.
В устройстве есть опция, которая автоматически адаптирует яркость экрана под освещение окружающей среды. Таким образом, пользователи пишут, что девайс не может нормально настроить яркость матрицы и потому она начинает мерцать при передвижении со смартфоном.
Известно, что первая жалоба от пользователя поступила месяц назад. В тот же период компания OnePlus выпустила обновление прошивки
OxygenOS 5.1.8. Сообщается, что на данный момент специалистам не удалось устранить проблему. Однако один из юзеров утверждает, что ему удалось избавиться от проблемы с помощью очистки кэша.
В устройстве есть опция, которая автоматически адаптирует яркость экрана под освещение окружающей среды. Таким образом, пользователи пишут, что девайс не может нормально настроить яркость матрицы и потому она начинает мерцать при передвижении со смартфоном.
Известно, что первая жалоба от пользователя поступила месяц назад. В тот же период компания OnePlus выпустила обновление прошивки
OxygenOS 5.1.8. Сообщается, что на данный момент специалистам не удалось устранить проблему. Однако один из юзеров утверждает, что ему удалось избавиться от проблемы с помощью очистки кэша.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30