Пользователи OnePlus 6 жалуются на мерцание экрана

В устройстве есть опция, которая автоматически адаптирует яркость экрана под освещение окружающей среды. Таким образом, пользователи пишут, что девайс не может нормально настроить яркость матрицы и потому она начинает мерцать при передвижении со смартфоном.Известно, что первая жалоба от пользователя поступила месяц назад. В тот же период компания OnePlus выпустила обновление прошивкиOxygenOS 5.1.8. Сообщается, что на данный момент специалистам не удалось устранить проблему. Однако один из юзеров утверждает, что ему удалось избавиться от проблемы с помощью очистки кэша.