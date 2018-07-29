«Спроси у цирка»: - Лиза Галкина смешно рассуждает о «нюхающих подмышки цирковых атлетах»

Парни поднимают гири, а затем показывают силу и смотрят на мышцы.

- Ну слава Богу, - ответил Максим Галкин

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 28 Июл 2018 в 7:58 PDT

Новое видео с необычными рассуждениями Лизы Галкиной опубликовал в Instagram Максим Галкин. После просмотра мультфильма «Каникулы Бонифация», где легкоатлет Бонифаций после подъема тяжестей смотрят на свои мышцы, Лиза решила, что он нюхает подмышки. Она повторила это движение, объяснив, что "парни в цирке всегда нюхают свои подмышки" и весело засмеялась.Позже Лиза пояснила, что сначала не правильно поняла этот эпизод в мультфильме. Оказалось, чтоВидеоролики с Лизой Галкиной становятся всё более популярны в сети. В комментариях подписчики признаются, что по-несколько раз просматривают видео с дочерью Аллы Пугачевой и Максима Галкина, называя её необыкновенным ребенком, чудо-девочкой, на которую невозможно смотреть без улыбки. За короткое время ролики с детьми знаменитостей набирают сотни тысяч просмотров и становятся топовыми в Instagram.