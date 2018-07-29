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Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном ребёнке

Марию Кожевникову подписчики обвинили в том, что она решила пропиариться за счёт больного ребёнка. Поклонники раскритиковали звезду телесериала «Универ» и депутата за неудачный сбор средств на лечение мальчика с нейробластомой.

Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном ребёнке


Мария Кожевникова выбрала достаточно не удачный способ собрать деньги на лечение ребёнка. Дело в том, что она решила организовать аукцион, где главным лотом станет сумка с туканом итальянской фирмы Braccialini стоимостью 130 тысяч рублей.

Первоначальную стоимость лота Мария Кожевникова назвала в размере 10 тысяч рублей, а на лечение ребёнка необходимо собрать 85 тысяч рублей. Поклонникам показалось, что просьба о помощи Кожевниковой является спланированной пиар-акцией, а не искренним желанием помочь.

В комментариях подписчики высказались, что Мария Кожевникова и сама могла бы помочь больному ребёнку, если она может позволить себе купить сумку за 130 тысяч рублей. Как депутат Государственной думы Мария Кожевникова получает около 150 тысяч рублей в месяц, а также она неплохо зарабатывает, как актриса. К тому же она рекламирует различные бренды на своих страницах в соцсетях и может позволить себе заниматься благотворительностью.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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