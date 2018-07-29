Марию Кожевникову обвинили в пиаре на больном ребёнке

Мария Кожевникова выбрала достаточно не удачный способ собрать деньги на лечение ребёнка. Дело в том, что она решила организовать аукцион, где главным лотом станет сумка с туканом итальянской фирмы Braccialini стоимостью 130 тысяч рублей.Первоначальную стоимость лота Мария Кожевникова назвала в размере 10 тысяч рублей, а на лечение ребёнка необходимо собрать 85 тысяч рублей. Поклонникам показалось, что просьба о помощи Кожевниковой является спланированной пиар-акцией, а не искренним желанием помочь.В комментариях подписчики высказались, что Мария Кожевникова и сама могла бы помочь больному ребёнку, если она может позволить себе купить сумку за 130 тысяч рублей. Как депутат Государственной думы Мария Кожевникова получает около 150 тысяч рублей в месяц, а также она неплохо зарабатывает, как актриса. К тому же она рекламирует различные бренды на своих страницах в соцсетях и может позволить себе заниматься благотворительностью.