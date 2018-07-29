LG выпустит премиальную версию смартфона V35 Signature Edition за 1790 долларов

Стоит отметить, что смартфон V35 ThinQ является разновидностью модели V30 ThinQ. Разработчики наделили устройство передовой аппаратной основой от компании Qualcomm, а также качественной камерой с поддержкой системы искусственного интеллекта.Удивительно, что Signature Edition будет отличаться незначительными деталями. В частности отмечается керамический корпус и 256 гигабайт постоянной памяти. Пока что других подробностей нет, однако не исключается, что это и будут главные отличия.Напомним, что в прошлом году LG тоже выпускала на рынок Signature Edition. Тогда аппарат предлагался в ограниченном количестве только на территории Южной Кореи. Возможно, в этот раз все будет по-другому.