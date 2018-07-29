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LG выпустит премиальную версию смартфона V35 Signature Edition за 1790 долларов

Стало известно, что в следующем месяце южнокорейский бренд LG выпустит на рынок смартфон V35 в модификации Signature Edition, который будет относиться к премиальному сегменту. Об этом говорит и его стоимость – 1790 долларов.

LG выпустит премиальную версию смартфона V35 Signature Edition за 1790 долларов


Стоит отметить, что смартфон V35 ThinQ является разновидностью модели V30 ThinQ. Разработчики наделили устройство передовой аппаратной основой от компании Qualcomm, а также качественной камерой с поддержкой системы искусственного интеллекта.

Удивительно, что Signature Edition будет отличаться незначительными деталями. В частности отмечается керамический корпус и 256 гигабайт постоянной памяти. Пока что других подробностей нет, однако не исключается, что это и будут главные отличия.

Напомним, что в прошлом году LG тоже выпускала на рынок Signature Edition. Тогда аппарат предлагался в ограниченном количестве только на территории Южной Кореи. Возможно, в этот раз все будет по-другому.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:00
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