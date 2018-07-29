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В Китае начал работать первый в мире отель без персонала

На территории Китая, в городе Чэнду, запустили первый в мире отель, который не имеет персонала. Отмечается, что все обязанности людей выполняет компьютер.

В Китае начал работать первый в мире отель без персонала


Известно, что на входе в отель дежурит робот с системой распознавания лиц. Он предлагает всем посетителям пройти регистрацию. После регистрации каждый постоялец отеля уже не получает предложений об оформлении, поскольку система запоминает посетителей с помощью опции сканирования личности.

В качестве охраны отеля выступают двери с автоматической системой. Они также распознают зарегистрированных клиентов и пускают только их. Что касается сервиса, то здесь за это отвечает робот и приложение. Посетителям предлагается специальная программа, с помощью которой они могут заказать еду, стирку, такси и многое другое. В номер еду доставляет специальный робот.

Отмечается, что за работой отеля дистанционно наблюдают специалисты и при каких-либо проблемах постояльцы имеют возможность с ними связаться.

К концу текущего года на территории Китая собираются создать еще около 50 таких заведений.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:45
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