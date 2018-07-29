В Китае начал работать первый в мире отель без персонала

Известно, что на входе в отель дежурит робот с системой распознавания лиц. Он предлагает всем посетителям пройти регистрацию. После регистрации каждый постоялец отеля уже не получает предложений об оформлении, поскольку система запоминает посетителей с помощью опции сканирования личности.В качестве охраны отеля выступают двери с автоматической системой. Они также распознают зарегистрированных клиентов и пускают только их. Что касается сервиса, то здесь за это отвечает робот и приложение. Посетителям предлагается специальная программа, с помощью которой они могут заказать еду, стирку, такси и многое другое. В номер еду доставляет специальный робот.Отмечается, что за работой отеля дистанционно наблюдают специалисты и при каких-либо проблемах постояльцы имеют возможность с ними связаться.К концу текущего года на территории Китая собираются создать еще около 50 таких заведений.