«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила фотография Ани Лорак с Татьяной Навкой

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 28 Июл 2018 в 2:25 PDT

Ани Лорак встретилась на фестивале «Жара» с Татьяной Навкой, которая пришла на мероприятие со своим супругом Дмитрием Песковым. Девушки решили сделать совместное селфи, которое пользователи посчитали неудачным для Навки. Подписчики рассмотрели у фигуристки усы, а также отметили, что этом снимке Татьяна Навка выглядит постаревшей.В комментариях подписчики Ани Лорак заявили, что это просто не уважение к Навке выкладывать такие фотографии. Многие подписчики даже не признали фигуристку на данном снимке, так как она получилась на нём совсем неудачно.