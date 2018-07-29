«Усы Пескова проявились»: Фанатов насмешила фотография Ани Лорак с Татьяной Навкой

Накануне Ани Лорак в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Татьяной Навкой. На данном снимке подписчики у фигуристки рассмотрели усы.
Ани Лорак встретилась на фестивале «Жара» с Татьяной Навкой, которая пришла на мероприятие со своим супругом Дмитрием Песковым. Девушки решили сделать совместное селфи, которое пользователи посчитали неудачным для Навки. Подписчики рассмотрели у фигуристки усы, а также отметили, что этом снимке Татьяна Навка выглядит постаревшей.
В комментариях подписчики Ани Лорак заявили, что это просто не уважение к Навке выкладывать такие фотографии. Многие подписчики даже не признали фигуристку на данном снимке, так как она получилась на нём совсем неудачно.