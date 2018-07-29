Черные дыры оказались гигантскими «клубками струн»

Статья с результатами работы опубликована в Journal of High Energy Physics. Только сделанное открытие сразу поставило и ряд вопросов, один из которых касается судьбы объектов, которые попадают в черные дыры. Как предполагалось ранее, все, что поглощается - гибнет в «стене огня». Недавние доказательства физиков свидетельствовали, что захваченное тело не могло покинуть и навсегда оставалось в черной дыре. Единственный, кто усомнился в этом постулате, был Стивен Хокинг, в 1975 году.Физику-теоретику удалось доказать факты «испарения» черных дыр через определенные промежутки времени. Соответственно, пропадала навсегда и информация о всех объектах, которые были поглощены ими. Только это противоречит наиболее важным научным положениям. Обойти все сомнительные предположения можно представлением, будто между черными дырами существует идеальная схожесть между собой, отличие только в размерах.Учеными была создана компьютерная модель, в которой использованы копии электронов, схожие по массе с настоящими. В результате эксперимента доказано, что мельчайшими частичками преодолевается предполагаемая «стена огня». Если взять нынешние предположения физиков, относительно «клубка струн», то он поглотит объекты еще до того, как произойдет приближение к горизонту событий. В следствие этого, тело не разрушится в «стене огня», а вот что с ним произойдет в действительности, сейчас не знает никто.Сотрудниками Рочестерского технологического института, проведены исследования, доказавшие расположение на краях галактик значительного количества черных дыр. Как предполагают ученые, это все последствия активности сверхновых звезд.