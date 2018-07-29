Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков назвал огромной печалью для всех телезрителей России закрытие проекта
Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков прокомментировал сплетни о желании руководства Подмосковья закрыть прославленную телестройку ради постройки на ее съемочной площадке автомобильной дороги от Марьево до Саларьево.
Несмотря на то, что Меньщиков довольно давно покинул одно из самых популярных телешоу России, за его личной жизнью по-прежнему внимательно наблюдает огромнейшее количество телезрителей. Каждый день Степан радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.
На днях экс-звезда «Дома-2» решил записать видеообращение к мэрии Москвы, в котором он попросил не закрывать телепроект. Степан Меньщиков даже вспомнил то время, когда он являлся полноправным участников телестройки, где он наблюдал за самыми красивыми девушками России.
Знаменитый участник реалити-шоу назвал «Дом-2» своим университетом, который ему удалось успешно закончить. Ведь именно на телешоу, по словам Степана, он получил необходимые для себя и для его дальнейшей жизни знания. Меньщиков указал на то, что известие о закрытии телепроекта является не только для него, но и для всех телезрителей Российской Федерации «огромной печалью».
Также Степан заявил, что именно на телестройке «Дом-2» он повстречал свою вторую половинку и благодаря программе стал по-настоящему счастливым человеком.
Стоит отметить, что пока экс-участник телепроекта произносил речь, за его спиной неизвестный пользователям Сети мужчина дурачился и корчил рожицы. За считанные дни видеоролик Степана Меньщикова набрал почти 55 тысяч просмотров и огромнейшее количество комментариев.
Некоторые пользователи Сети принялись писать, что неимоверно счастливы узнать новость о том, что «Дом-2» совсем скоро могут закрыть, а кое-кто наоборот расстроился данной информации.
К слову, съемочная площадка прославленного реалити-шоу «Дом-2» находится в поселке Летова Роща и располагается примерно на три гектара. Как оказалось, именно на этой местности столичные чиновники запланировали построить автомобильную дорогу. По слухам, разговоры о закрытии телестройки стали одной из причин того, что одна из ведущих проекта попала в больницу.