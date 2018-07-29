Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков назвал огромной печалью для всех телезрителей России закрытие проекта

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) 26 Июл 2018 в 11:08 PDT

Несмотря на то, что Меньщиков довольно давно покинул одно из самых популярных телешоу России, за его личной жизнью по-прежнему внимательно наблюдает огромнейшее количество телезрителей. Каждый день Степан радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог свежими фотографиями, видеороликами и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.На днях экс-звезда «Дома-2» решил записать видеообращение к мэрии Москвы, в котором он попросил не закрывать телепроект. Степан Меньщиков даже вспомнил то время, когда он являлся полноправным участников телестройки, где он наблюдал за самыми красивыми девушками России.Знаменитый участник реалити-шоу назвал «Дом-2» своим университетом, который ему удалось успешно закончить. Ведь именно на телешоу, по словам Степана, он получил необходимые для себя и для его дальнейшей жизни знания. Меньщиков указал на то, что известие о закрытии телепроекта является не только для него, но и для всех телезрителей Российской Федерации «огромной печалью».Также Степан заявил, что именно на телестройке «Дом-2» он повстречал свою вторую половинку и благодаря программе стал по-настоящему счастливым человеком.Стоит отметить, что пока экс-участник телепроекта произносил речь, за его спиной неизвестный пользователям Сети мужчина дурачился и корчил рожицы. За считанные дни видеоролик Степана Меньщикова набрал почти 55 тысяч просмотров и огромнейшее количество комментариев.Некоторые пользователи Сети принялись писать, что неимоверно счастливы узнать новость о том, что «Дом-2» совсем скоро могут закрыть, а кое-кто наоборот расстроился данной информации.К слову, съемочная площадка прославленного реалити-шоу «Дом-2» находится в поселке Летова Роща и располагается примерно на три гектара. Как оказалось, именно на этой местности столичные чиновники запланировали построить автомобильную дорогу. По слухам, разговоры о закрытии телестройки стали одной из причин того, что одна из ведущих проекта попала в больницу.