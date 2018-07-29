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Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором доберется до РФ осенью

Китайские разработчики Geely планируют на российский рынок вывести кроссовер Geely Atlas, обладающий более мощным мотором. Данное авто может соперничать с кроссами от популярного автобренда Haval.

Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором доберется до РФ осенью


В РФ весной 2018 года привезли Geely Atlas, оснащаемый атмосферными моторами. Осенью в России предложат Geely Atlas с 1,8-литровым 4-цилиндровым мотором. Мотор может помочь версии Geely Atlas потеснить в России авто Haval. На территории КНР продают уже Geely Atlas с 1,8-литровым мотором T-GDI на 163 и 184 л.с. Мотор работает вместе с шестиступенчатой механикой, а также автоматом. Машину опционально могут оснастить системой полного привода.

Автомобилисты РФ приобретут Geely Atlas, с мотором на 184 л.с. Авто собирать буду в рамках предприятия в Жодино. Цены на отечественную вариацию Geely Atlas, имеющую более производительный агрегат, пока засекречены. По всей видимости, этот автомобиль обойдется дороже из-за дополнительного оборудования.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:00
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