Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором доберется до РФ осенью

В РФ весной 2018 года привезли Geely Atlas, оснащаемый атмосферными моторами. Осенью в России предложат Geely Atlas с 1,8-литровым 4-цилиндровым мотором. Мотор может помочь версии Geely Atlas потеснить в России авто Haval. На территории КНР продают уже Geely Atlas с 1,8-литровым мотором T-GDI на 163 и 184 л.с. Мотор работает вместе с шестиступенчатой механикой, а также автоматом. Машину опционально могут оснастить системой полного привода.Автомобилисты РФ приобретут Geely Atlas, с мотором на 184 л.с. Авто собирать буду в рамках предприятия в Жодино. Цены на отечественную вариацию Geely Atlas, имеющую более производительный агрегат, пока засекречены. По всей видимости, этот автомобиль обойдется дороже из-за дополнительного оборудования.