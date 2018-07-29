АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Инквизиция сожгла Джордано Бруно из-за знания секретных документов Мусейона
EUR 73.34 USD 62.97
Курс валют на 28.07.2018

Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится к выходу на европейский авторынок

На внутреннем рынке появилась рестайлинговая версия минивэна. Производитель накануне озвучил прайс на новую версию.

Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится к выходу на европейский авторынок


Южнокорейские машиностроители на внутренний рынок вывели обновленный минивэн версии SsangYong Korando Turismo. Модель в КНР предлагается от 1,533 млн руб. Продажи обновлённой SsangYong Korando Turismo планируют продавать также в Европе. Скорее всего в РФ авто не появится. Сейчас модельная линейка автомобильной марки в России представлена кроссоверами Actyon и Tivoli. Минивэн версии SsangYong Korando Turismo в рамках обновления получил несколько другой бампер, пересмотренную оптику, радиаторную решетку, другой капот. Задняя часть и внутреннее пространство авто остались без изменений. Машина с рестайлингом получила цветовую расширенную палитру кузова авто. В SsangYong Korando Turismo устанавливают дизель 2.2. на 178 л.с. и семидиапазонную АКПП.

Обновленная SsangYong Korando Turismo на внутреннем рынке предлагают с 9/11- местным салоном. Модель в Европе должны продавать с трехрядным салоном.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Geely Atlas с более мощным мотором
Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится
Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков назвал
LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых
Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных
Максим Фадеев призвал подписчиков помолиться за
Новый спорткар Porsche 911 GTS засветился на
Экс-солист группы «Динамит» Илья Зудин пропал в
Участник «Дома-2» Дмитрий Дмитренко пытался убить
Ольга Бузова сделала главной звездой своего
Эксперты сравнили смартфоны версий Huawei Nova 3i
Младшая дочка Алены Хмельницкой дебютировала в
У Иисуса Христа было 12 женщин-учеников
Ученые уничтожат малярийных комаров без
«Марина Африкантова расстанется с Романом
Мария Шарапова продемонстрировала идеальную
Кирилл Сафонов довел взрослую 24-летнюю дочь до
Разработчики рассказали в сети про некоторые
Тейлор Свифт в мини-юбке продемонстрировала свои
Звезда «Дома-2» Александра Черно хочет увеличить
Ольга Орлова оказалась в эпицентре тайфуна в
Intel планирует начало продаж в 2019 году
Андрей Малахов случайно впервые показал
Наталья Штурм прокомментировала бедность Осина:
Жену Гарика Мартиросяна заподозрили в беременности
Samsung Galaxy S9 предлагается со скидкой в 20
Спутник NASA и японского JAXA обнаружил мощный
«Бездарность рулит, опять ужасный костюм и
Xiaomi готовит к выпуску роутер Mi Router 4C по
Samsung Electronics создала демонстрационный
Просмотреть все новости