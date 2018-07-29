Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится к выходу на европейский авторынок

Южнокорейские машиностроители на внутренний рынок вывели обновленный минивэн версии SsangYong Korando Turismo. Модель в КНР предлагается от 1,533 млн руб. Продажи обновлённой SsangYong Korando Turismo планируют продавать также в Европе. Скорее всего в РФ авто не появится. Сейчас модельная линейка автомобильной марки в России представлена кроссоверами Actyon и Tivoli. Минивэн версии SsangYong Korando Turismo в рамках обновления получил несколько другой бампер, пересмотренную оптику, радиаторную решетку, другой капот. Задняя часть и внутреннее пространство авто остались без изменений. Машина с рестайлингом получила цветовую расширенную палитру кузова авто. В SsangYong Korando Turismo устанавливают дизель 2.2. на 178 л.с. и семидиапазонную АКПП.Обновленная SsangYong Korando Turismo на внутреннем рынке предлагают с 9/11- местным салоном. Модель в Европе должны продавать с трехрядным салоном.