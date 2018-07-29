Новый минивэн SsangYong Korando Turismo готовится к выходу на европейский авторынок
На внутреннем рынке появилась рестайлинговая версия минивэна. Производитель накануне озвучил прайс на новую версию.
Южнокорейские машиностроители на внутренний рынок вывели обновленный минивэн версии SsangYong Korando Turismo. Модель в КНР предлагается от 1,533 млн руб. Продажи обновлённой SsangYong Korando Turismo планируют продавать также в Европе. Скорее всего в РФ авто не появится. Сейчас модельная линейка автомобильной марки в России представлена кроссоверами Actyon и Tivoli. Минивэн версии SsangYong Korando Turismo в рамках обновления получил несколько другой бампер, пересмотренную оптику, радиаторную решетку, другой капот. Задняя часть и внутреннее пространство авто остались без изменений. Машина с рестайлингом получила цветовую расширенную палитру кузова авто. В SsangYong Korando Turismo устанавливают дизель 2.2. на 178 л.с. и семидиапазонную АКПП.
Обновленная SsangYong Korando Turismo на внутреннем рынке предлагают с 9/11- местным салоном. Модель в Европе должны продавать с трехрядным салоном.