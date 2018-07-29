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LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых автомобилей в РФ

В России постоянно растут расценки на авто. Но при этом в государстве хватает авто, которые стоят меньше 500 000 руб. Эксперты составили список данных авто. Он состоит наполовину из российских легковых авто.

LADA Granta возглавила ТОП-10 самых дешевых автомобилей в РФ


В ТОП-10 первым оказался седан версии LADA Granta от 409 900 руб. На второй позиции оказался седан Priora, реализуемый за 424 900 руб. Также в тройку лидеров вошёл лифтбек LADA Granta за 434 900 руб. На четвёртом месте в десятке ТОП оказался китайский Brilliance H230, являющийся доступной иномаркой в РФ. Стоимость машины составляет 459 900 руб. На пятом месте оказался хэтчбек LADA Kalina, от 460 600 руб. Шестое место заняла японская «бюджетная» версия Datsun on-DO от 461 000 руб.

На седьмой строчке этого рейтинга оказался внедорожник версии LADA 4х4, реализуемый на рынке от 499 900 руб, не учитывая скидок. В последнюю тройку попал универсал LADA Kalina, реализуемый от 475 200 руб, хэтчбек Ravon R2 от 489 000 руб, седан FAW Oley от 491 000 руб.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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