Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных автомобилей в РФ

На четвёртом месте оказалась дизельная версия Citroen C3 Aircross. В РФ паркетник предлагается от 1,25 млн руб. Транспортное средство оснащается силовой установкой 1.6 на 92 л.с. Третье место в ТОП-4 досталось Peugeot 408. Эта машина в РФ стоит от 1,19 млн руб. В моторном отсеке автомобиля находится двигатель 1.6 на 115 лошадок. На втором месте в ТОП расположилась модель Citroen C4. Авто в РФ расценивается от 1,15 млн руб. Для авто предусматривается дизельный мотор 1.6 на 115 л.с.Лидирующую позицию занимает в рейтинге дизельная вариация Renault Duster, входящая в список самых востребованных в РФ кроссоверов. Стоимость авто составляет от 986 тыс руб. Моторный отсек авто занимает мотор1.5 на 109 л.с.