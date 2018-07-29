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Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных автомобилей в РФ

Эксперты составили ТОП самых покупаемых моделей в Российской Федерации, которые оснащаются дизельными силовыми агрегатами. В список в данном случае вошли французские авто.

Эксперты назвали ТОП-4 самых популярных дизельных автомобилей в РФ


На четвёртом месте оказалась дизельная версия Citroen C3 Aircross. В РФ паркетник предлагается от 1,25 млн руб. Транспортное средство оснащается силовой установкой 1.6 на 92 л.с. Третье место в ТОП-4 досталось Peugeot 408. Эта машина в РФ стоит от 1,19 млн руб. В моторном отсеке автомобиля находится двигатель 1.6 на 115 лошадок. На втором месте в ТОП расположилась модель Citroen C4. Авто в РФ расценивается от 1,15 млн руб. Для авто предусматривается дизельный мотор 1.6 на 115 л.с.

Лидирующую позицию занимает в рейтинге дизельная вариация Renault Duster, входящая в список самых востребованных в РФ кроссоверов. Стоимость авто составляет от 986 тыс руб. Моторный отсек авто занимает мотор1.5 на 109 л.с.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:15
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