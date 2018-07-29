Ольга Бузова сделала главной звездой своего концерта в Риге 80-летнюю бабушку

«Привезла свою бабулю из Клайпеды в Ригу. Сегодня будет особенный концерт» - подписала Ольга новый снимок.

«Моя бабушка приехала из Клайпеды ко мне. Музыка творит чудеса, объединяет города, объединяет людей. Вы не против, если я буду петь сегодня для бабули?», - появившись на сцене, спросила у зрителей Ольга Бузова.

«Можно, пожалуйста, искупать ее в аплодисментах? Бабуля, это все тебе!!!», - заявила Ольга Бузова.

Бабушка одной из самых знаменитых девушек России стала настоящей героиней не только социальных сетей, но и ньюсмейкером, после того, как станцевала на сцене в компании Филиппа Киркорова под песню Короля российского шоу-бизнеса - «Цвет настроения синий».Впоследствии Алла Тимофеевна появилась в эфире популярнейшего телешоу «Привет, Андрей!». Этот выпуск как раз и был посвящен Филиппу Киркорову и его новой песне. Во время съемок бабушка Бузовой заявила, что очень гордится тем, что является родственницей такой успешной, искренней и талантливой девушки.Вчера у Аллы Тимофеевной впервые удалось посетить выступление своей любимой внучки Ольги и насладиться ее пением вживую.Как стало известно, Ольга Бузова специально привезла свою 80-летнюю родственницу из Клайпеды в Ригу. Знаменитость практически сразу же рассказала об этом у себя на страничке в социальной сети Инстаграм, поделившись свежей фотографией, на которой она запечатлена в компании своей бабушки.Стоит отметить, что многочисленные преданные поклонники Бузовой восхитились красотой бабушки их любимицы. Некоторые фанаты даже попросили знаменитость вести себя перед родственницей чуть скромнее, выступая на сцене.Нужно сказать, что Ольга Бузова перед своим выступлением в Риге заявила поклонникам, что именно этот концерт является особенным для нее. Так и оказалось. Ведь знаменитость, выйдя на сцену, сразу же заявила, что посвящает свое сегодняшнее выступление своей любимой бабушке Алле Тимофеевне.Сам концерт Ольги закончился тем, что Аллу Тимофеевну пригласили пройти на сцену к внучке. Поющая телеведущая очень долго обнималась с родственницей перед своими зрителями, а потом и вовсе попросила всех присутствующих поаплодировать только ее бабушке.