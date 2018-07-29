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Максим Фадеев призвал подписчиков помолиться за Иосифа Кобзона

Максим Фадеев обратился с просьбой к пользователям интернета, чтобы они помолились за здравие Иосифа Кобзона. Состоянием здоровья Народного артиста в настоящее время обеспокоен не только продюсер.

Максим Фадеев призвал подписчиков помолиться за Иосифа Кобзона


Иосифа Кобзона 24 июля в срочном порядке доставили в больницу. В СМИ за последние несколько дней появилось много противоречивой информации, одни пишут, что артист впал в кому, а другие уверяют, что здоровью Иосифа Давыдовича ничего не угрожает, потому как он пребывает на плановом лечении.

Своё беспокойство по поводу здоровья Иосифа Кобзона также выразил Максим Фадеев, он призвал своих подписчиком молиться за артиста. Также Фадеев выразил свою надежду на то, что Иосиф Давыдович выздоровеет.

Поклонники поддержали Максима Фадеева, пожелав 80-летнему артисту здоровья. Некоторые отметили, что сестра Кобзона опровергла слухи о том, что артист находится в коме.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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