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Новый спорткар Porsche 911 GTS засветился на свежих шпионских снимков

В интернете появились новые шпионские снимки обновленной вариации премиального немецкого спорткара версии Porsche 911 GTS.

Новый спорткар Porsche 911 GTS засветился на свежих шпионских снимков


Данные снимки говорят о том, что разработчики решили создавать обширную гамму различных модификаций новинки. В свою очередь одна из новых вариаций спорткара Porsche 911 GTS замечена была в ходе прохождения дорожных тестов. По инсайдерской информации, в модельной линейке это транспортное средство придет на смену современного спорткара версии Porsche 911 Carrera S. Новая модель Porsche 911 GTS получит более агрессивные бамперы и низкий сплиттер. На снимке можно увидеть большие дисковые тормоза. Спорткар наделили силовым агрегатом, который позаимствовали от модели Porsche 911 Carrera, однако с большей производительностью.

Скорее всего, премьера новой версии Porsche 911 состоится в конце текущего года. Спорткар на автомобильный рынок выйдет в начале будущего года.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 13:45
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