Новый спорткар Porsche 911 GTS засветился на свежих шпионских снимков

Данные снимки говорят о том, что разработчики решили создавать обширную гамму различных модификаций новинки. В свою очередь одна из новых вариаций спорткара Porsche 911 GTS замечена была в ходе прохождения дорожных тестов. По инсайдерской информации, в модельной линейке это транспортное средство придет на смену современного спорткара версии Porsche 911 Carrera S. Новая модель Porsche 911 GTS получит более агрессивные бамперы и низкий сплиттер. На снимке можно увидеть большие дисковые тормоза. Спорткар наделили силовым агрегатом, который позаимствовали от модели Porsche 911 Carrera, однако с большей производительностью.Скорее всего, премьера новой версии Porsche 911 состоится в конце текущего года. Спорткар на автомобильный рынок выйдет в начале будущего года.