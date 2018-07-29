«Марина Африкантова расстанется с Романом Капаклы, а Алене Рапунцель надо беречь здоровье»: прогноз Зираддина Рзаева

«В этой паре именно Алена выступила в роли завоевателя. Не успел Яббаров оглянуться, как Рапунцель-младшая оказалась в положении. Хоть предложение и было сделано, свадьбы я не чувствую. Регистрация возможна после долгих лет мытарств. Кстати, они уже начались. На минувшей неделе в эфире показали серию, в которой Алена узнала, что Илья ей изменил. У девушки случился нервный срыв. Я бы советовал ей беречь здоровье ради ребенка», - заявил Зираддин Рзаев.

«Вижу, что влюбленным хорошо, страсти совсем не мешает разница в возрасте. К глубокому сожалению, им не суждено официально стать мужем и женой, расставание произойдет в 2019 году. У Ромы другая судьба: парень женится и станет хорошим папой двоих детей. Марине в ближайшее время будет больше везти в карьере. Тем более для этого есть отличный фундамент – победы в конкурсах красоты, роль ведущей «Новостей» на «Доме-2». В будущем девушка обязательно родит: у нее будет один ребенок», - рассказал финалист шестого сезона «Битвы экстрасенсов».

«..Бракосочетания не вижу. Отношения закончатся расставанием. В их романе нет стабильности: то орутся, то мирятся. Чуть ли не через день Саша возвращает кольцо. Неудивительно, что на фоне стресса она никак не может похудеть», - заявил Зираддин.

«..Несмотря на все недомолвки, они поженятся. Не зря же Купин уже пять раз предлагал Майе руку и сердце. Вижу ребят у алтаря, оба улыбаются и счастливы. Впрочем, сказка закончится почти сразу после свадьбы. Пару ждут настоящие испытания: начнутся громкие ссоры. Особенно переживать будет Майя. Разведутся или нет – это зависит от того, научатся ли половинки уступать друг другу. Этот союз может спасти только любовь», - поведал экстрасенс.

«Свадьба пары назначена на 18.08.2018, три восьмерки символизируют бесконечность и еще больше скрепят союз. Однако чувствую, что торжество под вопросом. Главная причина заключается в самой Татьяне, у которой сложный характер и огромное эго. Девушка обожает комфорт, благополучие и ненавидит трудности. Виктор должен понимать: в будущем это не изменится, и держать ее придется почти силой, создавая необходимые условия жизни», - рассказал Зираддин Рзаев.

По словам Зираддина Рзаева, Илья Яббаров является тем мужчиной, который никогда не остановится ни перед чем ради своей выгоды. Экстрасенс заявил, что именно этого участника прославленной телестройки называют заслуженно «главный сплетник» проекта «Дом-2». Мало кому хочется находиться в отношениях с такими мужчинами, но Алена, расставив все приоритеты по местах, просто решила закрывать глаза на те или иные недостатки своего молодого человека. Даже тот факт, что Илья ранее встречался с сестрой Алены, почему-то не смутил длинноволосую красавицу.По словам Зираддина Рзаева, Марина Африкантова является не только долгожительницей «Дома-2», но и одной из самых ярких участниц телепроекта. Экстрасенс заверил, что у блондинки было очень хорошее воспитание и именно поэтому она настолько светлый человек. Только вот в личной жизни у девушки наблюдаются проблемы.Ведь, как оказалось, у Марины совсем скоро закончатся отношения и с Романом Капаклы. Молодой человек был послан Африкантовой лишь на время, пока она окончательно отойдет от отношений с не спокойным Андреем Чуевым, который изрядно потрепал блондинке нервы.По словам Зираддина Рзаева, Александра является очень умной и харизматичной женщиной, которая не привыкла просто так сдаваться. Оказывается, что Черно, несмотря на свой лишний вес, никогда не была даже за Периметром обделена мужским вниманием. Хотя все увлечения брюнетки заканчивались практически сразу же. Экстрасенс уверен, что Александре и Иосифу мешает третье лицо – родственница Оганесяна, которая постоянно влияет на своего сына и активно критикует его возлюбленную.Как рассказал экстрасенс, несмотря на то, что Иосиф и сделал Александре предложение руки и сердца, дойти пара до ЗАГСа так и не сможет.По словам Зираддина, телезрители «Дома-2» напрасно сомневаются в том, что молодой человек на самом деле любит Майя. Оказывается, что Алексей всегда испытывал страсть и увлечение к избраннице, которую ему пришлось так долго добиваться. А это значит, что разговоры о том, что Купину нужна лишь квартира или прописка в столице России либо же часть семейного бизнеса Донцовой, на самом деле являются пустыми словами недоброжелателей парочки.По словам Рзаева, Татьяну Мусульбес и Виктора Литвино тянет друг к другу как магнитом. Доказательством этому является то, что ранее молодые люди уже встречались, когда находились за Периметром. Так как Виктору пришлось выбирать между отношениями с Таней и работой и он выбрал второе, девушка не стала долго думать и отправилась на телепроект «Дом-2».Конечно же, что Литвинов не смог спокойно наблюдать за тем, как его возлюбленная строит отношения, поэтому в ноябре 2017 года тоже пришел на реалити-шоу.